Как мошенники в "черную пятницу" обманывают казахстанцев и жителей других стран

Иллюстративное фото: Freepik / tirachardz

Осталось чуть больше месяца до празднования Нового года, и "черная пятница" - отличный повод для приобретения подарков своим родным и близким. Но во время распродаж легко нарваться на мошенников. Как сделать покупки более безопасными, читайте в материале Нурфин.

В преддверии сезона распродаж и перед каждой "черной пятницей" усиливаются фишинговые атаки в сфере онлайн-платежей. Так, по данным казахстанской пресс-службы "Лаборатории Касперского" с сентября по октябрь 2021 года по всему миру зафиксировано увеличение таких атак более чем в два раза, или на 208%.

За прошедшие десять месяцев 2021 года установлено более 40 миллионов фишинговых атак под видом онлайн-магазинов и финансовых организаций. В ходе своих действий мошенники использовали маскировку под известные бренды, пытаясь узнать данные карт покупателей или напрямую выманить у них деньги.

Например, злоумышленники от имени известного супермаркета рассылали пользователям сообщения с предложением принять участие в опросе для улучшения сервиса компании, предлагая различного рода призы.

Для получения приза необходимо оплатить комиссию или отправить небольшой платеж - собственно в этом и состоит обман. Такими небольшими комиссиями в итоге может набраться вполне себе приличная сумма.

Такие сообщения, в которых обещают пользователям денежное поступление и другие мошеннические уловки, в интернете называются "скам".

Подкупают скам-сообщения, например, суммой денежного приза, доступностью только для ограниченного количества пользователей (только первым 100), отчет которых ведется прямо на страничке, да и времени для раздумья тоже нет. То есть жертву застают врасплох.

Интересно то, что скам-страница открывается на любом языке, установленном в браузере пользователя.

В подобных схемах людей могут также перенаправлять на другие страницы с опросами, где мошенники собирают их контакты и получают бонусы за трафик. Также на некоторых страницах человека просят включить уведомления, после чего он начинает получать рекламу и скам.

При совершении онлайн-покупок эксперты призывают быть особенно внимательными перед праздниками и в сезоны скидок, потому что злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы и отслеживают актуальные тренды.

Сегодня под прицелом мошенников находятся электронные платежи и онлайн-магазины. И их жертвами также часто становятся казахстанцы.

Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?

Проверяйте, действительно ли сайт принадлежит указанному бренду. Название адреса должно совпадает с официальным, а URL должен начинаться с HTTPS. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях. На подозрительных сайтах не нажимайте на рекламные баннеры. Откройте виртуальную карту для онлайн-покупок, на которой будут храниться небольшие суммы и установлен лимит на снятие денег. Если перед вами малоизвестный онлайн-магазин, проверьте его домен на одном из специальных whois-сервисах. Сайт, недавно зарегистрированный на частное лицо - лучше отдать предпочтение в пользу другого магазина. И, конечно, лучше установить защитное программное обеспечение на ваш компьютер или телефон, которое будет блокировать переход на фишинговые или скам-сайты и на вредоносные рекламные баннеры.

Ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются казахстанцы во время покупок в интернете, как обезопасить такой шопинг и вернуть деньги за онлайн-покупки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944025-kak-moshenniki-v-chernuyu-pyatnitsu-obmanyvayut-kazahstantsev-i-zhiteley-drugih-stran/