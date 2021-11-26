Как мошенники в "черную пятницу" обманывают казахстанцев и жителей других стран

Осталось чуть больше месяца до празднования Нового года, и "черная пятница" - отличный повод для приобретения подарков своим родным и близким. Но во время распродаж легко нарваться на мошенников. Как сделать покупки более безопасными, читайте в материале Нурфин.
В преддверии сезона распродаж и перед каждой "черной пятницей" усиливаются фишинговые атаки в сфере онлайн-платежей. Так, по данным казахстанской пресс-службы "Лаборатории Касперского" с сентября по октябрь 2021 года по всему миру зафиксировано увеличение таких атак более чем в два раза, или на 208%.
За прошедшие десять месяцев 2021 года установлено более 40 миллионов фишинговых атак под видом онлайн-магазинов и финансовых организаций. В ходе своих действий мошенники использовали маскировку под известные бренды, пытаясь узнать данные карт покупателей или напрямую выманить у них деньги.
Например, злоумышленники от имени известного супермаркета рассылали пользователям сообщения с предложением принять участие в опросе для улучшения сервиса компании, предлагая различного рода призы.
Для получения приза необходимо оплатить комиссию или отправить небольшой платеж - собственно в этом и состоит обман. Такими небольшими комиссиями в итоге может набраться вполне себе приличная сумма.
Такие сообщения, в которых обещают пользователям денежное поступление и другие мошеннические уловки, в интернете называются "скам".
Подкупают скам-сообщения, например, суммой денежного приза, доступностью только для ограниченного количества пользователей (только первым 100), отчет которых ведется прямо на страничке, да и времени для раздумья тоже нет. То есть жертву застают врасплох.
Интересно то, что скам-страница открывается на любом языке, установленном в браузере пользователя.
В подобных схемах людей могут также перенаправлять на другие страницы с опросами, где мошенники собирают их контакты и получают бонусы за трафик. Также на некоторых страницах человека просят включить уведомления, после чего он начинает получать рекламу и скам.
При совершении онлайн-покупок эксперты призывают быть особенно внимательными перед праздниками и в сезоны скидок, потому что злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы и отслеживают актуальные тренды.
Сегодня под прицелом мошенников находятся электронные платежи и онлайн-магазины. И их жертвами также часто становятся казахстанцы.
Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
- Проверяйте, действительно ли сайт принадлежит указанному бренду. Название адреса должно совпадает с официальным, а URL должен начинаться с HTTPS.
- Не стоит переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях. На подозрительных сайтах не нажимайте на рекламные баннеры.
- Откройте виртуальную карту для онлайн-покупок, на которой будут храниться небольшие суммы и установлен лимит на снятие денег.
- Если перед вами малоизвестный онлайн-магазин, проверьте его домен на одном из специальных whois-сервисах. Сайт, недавно зарегистрированный на частное лицо - лучше отдать предпочтение в пользу другого магазина.
- И, конечно, лучше установить защитное программное обеспечение на ваш компьютер или телефон, которое будет блокировать переход на фишинговые или скам-сайты и на вредоносные рекламные баннеры.
Ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются казахстанцы во время покупок в интернете, как обезопасить такой шопинг и вернуть деньги за онлайн-покупки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944025-kak-moshenniki-v-chernuyu-pyatnitsu-obmanyvayut-kazahstantsev-i-zhiteley-drugih-stran/