Помогает ли кредит развить финансовую дисциплину казахстанцам

Существует несколько мнений о том, как можно заставить себя копить. Среди популярных у населения идей есть ипотека и даже обычные кредиты – якобы они помогают себя дисциплинировать. О том, какие способы можно применять и что нужно учитывать, читайте в материале Нурфин.
Иногда при разговорах о финансовых накоплениях можно столкнуться с такой точкой зрения:
"Ипотеку или автокредит нужно брать, так как это помогает дисциплинированно платить за жилье или машину.
А если стараться просто копить деньги, то заставить себя откладывать такие же суммы денег, как при ежемесячном платеже, не получится".
Эта идея может казаться эффективной и популярной.
Однако, прежде чем пробовать на себе такие советы, необходимо учесть все сопутствующие плюсы и минусы. Также важно рассмотреть и другие варианты накоплений.
Дисциплинирует ли кредит
Подписывая договор о займе, будь это ипотека, авто или любой другой кредит, вы соглашаетесь с условиями договора и берете на себя обязательство его исполнить.
При этом обязанности с заемщика не снимаются даже из-за болезней, уголовного преследования или смерти.
Поэтому, оформив кредит, вы фактически заставляете себя платить за него. А учитывая серьезные последствия, которые последуют при просрочке, пропускать платежи станет невыгодным.
В итоге, теоретически, человек станет меньше тратить деньги на ненужные вещи, и будет больше уделять внимания своим расходам и планированию бюджета.
Также преимуществом этого подхода является возможность сразу получить товар (жилье, автомобиль, или другое) в пользование, пока будет оплачиваться заем.
Однако при этом не учитываются серьезные риски, которые могут поджидать каждого заемщика.
Например, при заболевании или потере дохода наступает просрочка. Соответственно, можно столкнуться с тем, что долг будет только расти.
А если это ипотека, то возникает значительная угроза потери жилья.
Поэтому рассматривать кредит как способ развития финансовой дисциплины может оказаться очень рискованным.
Следует всегда помнить о том, что заем является серьезной ответственностью и может отразиться даже на детях.
Альтернатива кредиту – страхование
Если у вас не получается заставить себя копить самостоятельно, но доходы это позволяют, то вместо кредита можно воспользоваться другим более безопасным финансовым инструментом.
Например, это может быть накопительное страхование.
В его основе лежит договор о страховании, согласно которому казахстанцы должны регулярно вносить платежи на свой накопительный счет. При этом, когда нужная сумма накопится, деньги перейдут к самим казахстанцам.
А если за это время с застрахованным что-то случится (наступит страховой случай), то ему будет выплачена та сумма, которую планировалось накопить.
Или будет выплачено другое вознаграждение, указанное в договоре, даже если внесен всего один платеж.
Стимулировать к ежемесячному накоплению в этом случае будет условие договора.
Так, из-за пропуска страховых взносов можно либо лишиться уже накопленной суммы, либо потерять ее часть по условиям расторжения договора.
При этом человек не окажется в долгах. То есть не будет никакой просрочки и растущих процентов.
Однако, в сравнении с кредитным подходом, желаемая покупка останется недоступной, пока не будут накоплены деньги.
Эти способы относятся к тем казахстанцам, которые не могут самостоятельно начать копить.
А как именно копить деньги каждый в итоге должен решить сам. Однако важно при выборе знать нюансы всех рассматриваемых им способов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943440-pomogaet-li-kredit-razvit-finansovuyu-distsiplinu-kazahstantsam/