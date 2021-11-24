Помогает ли кредит развить финансовую дисциплину казахстанцам

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Существует несколько мнений о том, как можно заставить себя копить. Среди популярных у населения идей есть ипотека и даже обычные кредиты – якобы они помогают себя дисциплинировать. О том, какие способы можно применять и что нужно учитывать, читайте в материале Нурфин.

Иногда при разговорах о финансовых накоплениях можно столкнуться с такой точкой зрения:

"Ипотеку или автокредит нужно брать, так как это помогает дисциплинированно платить за жилье или машину.

А если стараться просто копить деньги, то заставить себя откладывать такие же суммы денег, как при ежемесячном платеже, не получится".

Эта идея может казаться эффективной и популярной.

Однако, прежде чем пробовать на себе такие советы, необходимо учесть все сопутствующие плюсы и минусы. Также важно рассмотреть и другие варианты накоплений.

Дисциплинирует ли кредит

Подписывая договор о займе, будь это ипотека, авто или любой другой кредит, вы соглашаетесь с условиями договора и берете на себя обязательство его исполнить.

При этом обязанности с заемщика не снимаются даже из-за болезней, уголовного преследования или смерти.

Поэтому, оформив кредит, вы фактически заставляете себя платить за него. А учитывая серьезные последствия, которые последуют при просрочке, пропускать платежи станет невыгодным.

В итоге, теоретически, человек станет меньше тратить деньги на ненужные вещи, и будет больше уделять внимания своим расходам и планированию бюджета.

Также преимуществом этого подхода является возможность сразу получить товар (жилье, автомобиль, или другое) в пользование, пока будет оплачиваться заем.

Иллюстративное фото: Freepik

Однако при этом не учитываются серьезные риски, которые могут поджидать каждого заемщика.

Например, при заболевании или потере дохода наступает просрочка. Соответственно, можно столкнуться с тем, что долг будет только расти.

А если это ипотека, то возникает значительная угроза потери жилья.

Поэтому рассматривать кредит как способ развития финансовой дисциплины может оказаться очень рискованным.

Следует всегда помнить о том, что заем является серьезной ответственностью и может отразиться даже на детях.

Альтернатива кредиту – страхование

Если у вас не получается заставить себя копить самостоятельно, но доходы это позволяют, то вместо кредита можно воспользоваться другим более безопасным финансовым инструментом.

Например, это может быть накопительное страхование.

В его основе лежит договор о страховании, согласно которому казахстанцы должны регулярно вносить платежи на свой накопительный счет. При этом, когда нужная сумма накопится, деньги перейдут к самим казахстанцам.

А если за это время с застрахованным что-то случится (наступит страховой случай), то ему будет выплачена та сумма, которую планировалось накопить.

Или будет выплачено другое вознаграждение, указанное в договоре, даже если внесен всего один платеж.

Иллюстративное фото: Freepik

Стимулировать к ежемесячному накоплению в этом случае будет условие договора.

Так, из-за пропуска страховых взносов можно либо лишиться уже накопленной суммы, либо потерять ее часть по условиям расторжения договора.

При этом человек не окажется в долгах. То есть не будет никакой просрочки и растущих процентов.

Однако, в сравнении с кредитным подходом, желаемая покупка останется недоступной, пока не будут накоплены деньги.

Эти способы относятся к тем казахстанцам, которые не могут самостоятельно начать копить.

А как именно копить деньги каждый в итоге должен решить сам. Однако важно при выборе знать нюансы всех рассматриваемых им способов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943440-pomogaet-li-kredit-razvit-finansovuyu-distsiplinu-kazahstantsam/