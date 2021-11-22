Увольнение или болезнь: что казахстанцам делать с кредитами в таких ситуациях

Иллюстративное фото: Freepik

Неожиданные и экстренные ситуации могут возникнуть в любой момент. О том, как быть готовым в этих случаях и не оказаться в долгах, читайте в материале Нурфин.

Увольнение или сокращение, ухудшение здоровья и потеря трудоспособности – все эти неприятные ситуации могут случиться с каждым.

А при наличии кредитов и других обязанностей финансовое положение казахстанцев может резко ухудшиться. Поэтому важно быть готовым к тому, чтобы минимизировать или устранить ущерб от форс-мажорных обстоятельств.

Как это сделать и что надо учесть, рассказали в Fingramota.kz.

Если уволили или сократили

Представим, что вы потеряли работу из-за сокращения или увольнения. При этом у вас имеются кредиты, которые необходимо погашать, аренда и другие обязательства.

Если до этого вы не делали никаких накоплений и обычно тратили весь доход, то финансовая ситуация может оказаться крайне тяжелой.

Поэтому важно иметь финансовую подушку для экстренных ситуаций – то есть запас денег, который позволит покрывать важные расходы (кредит, аренда, еда и коммуналка) хотя бы до трудоустройства на новом месте.

Если доход слишком низкий для накоплений, то следует прибегать к займам только в крайних и неотложных случаях, чтобы защитить себя от еще больших долгов.

Иллюстративное фото: Freepik / katemangostar

Помните, что в случае просрочки по займу важно предупредить кредитора и написать заявление. Можно попытаться смягчить условия оплаты, так как банки и МФО обязаны рассмотреть обращение.

А если кредитор отказывается помочь, то можно пожаловаться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Если заболели или потеряли здоровье

Потеря трудоспособности может возникнуть из-за несчастных случаев, болезней.

При этом, помимо обязательств по займам, возникают денежные расходы на лечение. Ситуация усложняется, если из-за болезни вы лишитесь и дохода.

Помимо денежных накоплений в этом случае значительно облегчить ситуацию может наличие страховки.

Например, накопительное страхование жизни может помочь решить сразу две задачи – копить деньги (например на финансовую подушку) и защитить себя от рисков.

И если за время действия договора страхования вы заболеете или потеряете трудоспособность, то вам гарантированно выплатят деньги, даже если был внесен всего 1 платеж.

А если ничего не случится за это время, то накопленные деньги вы получите назад.

Страховые случаи при накопительном страховании. Источник: Fingramota.kz

Недостаток этого инструмента – платежи надо осуществлять регулярно, иначе договор расторгается и вы можете лишиться денег.

Также можно застраховать свое имущество:

машину – чтобы при аварии или угоне не остаться без денег;

жилье – если вдруг затопили соседей или случился пожар с порчей всего имущества.

Очень важно уметь вести свой бюджет и контролировать финансовые расходы.

Только в этом случае будет возможно накопить что-либо. Также это поможет понять, что нужно увеличивать свой доход.

Добиться этого можно сменив профессию или получив новую квалификацию, в том числе за счет бесплатных онлайн-курсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1942954-uvolnenie-ili-bolezn-chto-kazahstantsam-delat-s-kreditami-v-takih-situatsiyah/