Как нужно копить при зарплате ниже 150 тыс. тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik

Советы о денежных накоплениях могут игнорироваться по разным причинам. Самая основная – наличие небольших доходов. Из-за этого может показаться, что откладывать что-либо невозможно и бесполезно. О том, как правильно копить деньги в такой ситуации, читайте в материале Нурфин.

Умение копить деньги – это навык, который необходимо развивать.

Существует много различных советов, которые подразумевают откладывание определенного остатка от ежемесячного дохода.

Однако чаще всего эти советы подразумевают наличие среднестатистической (около 250 000 тенге) или даже более высокой зарплаты.

О том, какие сложности возникают для казахстанцев с более низкими доходами и как правильно при этом копить, рассказали аналитики сайта о финансовой грамотности Fingramota.kz.

Главное правило накопления

Попытка накопить какую-либо сумму денег может оказаться неудачной без главного условия – подсчета семейных или личных доходов.

То есть это не про размер заработной платы, а именно про всю сумму дохода, которая может включать пособия, возвращенные долги или прибыль по подработке.

Только тогда будет ясно, какая сумма может быть отложена в копилку.

Иллюстративное фото: Freepik

Как копить при небольших доходах

Первая ошибка у начинающих копить казахстанцев – откладывать слишком большие суммы денег от общего объема своего дохода.

В результате этой ошибки будет ощущаться нехватка средств на ежемесячные траты и возрастает психологическая нагрузка. В итоге все чаще уже собранные накопления будут тратиться на различные мелочи.

Чтобы этого избежать, важно считать свои расходы и точно знать, на что обязательно потребуется потратить деньги в этом месяце, а какие затраты – лишние.

Например, неженатый человек подсчитал, что в месяц его доход составляет 90 000 тенге. А обязательные расходы (коммуналка, дорога, еда и так далее) – 70 000 тенге.

Предположим, что за жилье платить не нужно, так как человек живет с родителями.

Тогда это вовсе не значит, что надо откладывать сразу оставшиеся 20 000 тенге.

Нужно начать с малого – с 10% или даже 5% от дохода. Это будет не так заметно и ощутимо для личного бюджета, и не особо повлияет на образ жизни.

Иллюстративное фото: Freepik

При этом не стоит расстраиваться, если накопление идет медленно. Даже 5% отложенных денег уже пойдут в копилку и принесут пользу в будущем.

Тогда при доходе в 90 000 тенге и откладывании 5% (4 500 тенге) за три месяца удастся собрать 13 500 тенге. А за год – 54 000 тенге.

А с учетом вознаграждения по депозиту эти деньги будут защищены от инфляции и будут постепенно увеличиваться.

Это может показаться слишком маленькой суммой, но ее все же необходимо откладывать, чтобы формировалась финансовая подушка – деньги на экстренные расходы.

А если доходы увеличатся, можно будет откладывать немного больше.

"Даже если у вас в настоящее время сложная финансовая ситуация, и вы считаете, что данный принцип точно не для вас, то глубоко ошибаетесь.

Попробуйте откладывать хотя бы 1-2%, и за полгода-год доведите до 10%.

Есть много способов сэкономить данные 10% в повседневных тратах. Допустим, используя принцип разумного потребления, метод холодильника и многое другое", – советуют в Fingramota.kz.

Следует помнить, что без должного подхода и стараний в подсчете доходов и затрат накопить какую-либо сумму денег не получится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941698-kak-nuzhno-kopit-pri-zarplate-nizhe-150-tys-tenge-v-kazahstane/