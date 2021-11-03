Как правильно выбрать, оформить и выплачивать кредит в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Когда человек берет деньги в кредит, он должен понимать всю ответственность за его выплату. Как правильно выбрать, оформить и выплачивать заем, узнали журналисты Нурфин.

Как правило, заемщика никто не обязует брать деньги в кредит. Даже если пойти на этот шаг вынудили обстоятельства, он должен понимать всю ответственность, которую возлагает на себя и своих родных.

Поэтому подходить к вопросу его оформления стоит очень серьезно и взвешенно.

Как правильно выбрать кредит, пользоваться им и контактировать с банками в сложных ситуациях рассказали в пресс-центре Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на основе интервью с директором Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александра Терентьева.

Что нужно сделать прежде чем брать кредит

Прежде чем брать кредит нужно подумать, действительно ли в этом есть необходимость. При этом не стоит брать кредит на погашение долгов, если его условия ненамного лучше, на праздники, подарки и так далее.

Далее нужно оценить свои доходы и понять, будет ли возможным ежемесячно выделять крупную сумму для оплаты кредита. К слову, безопасным является платеж не более 50% от ежемесячных доходов.

Ну и будет полезным предугадать возможные риски, из-за которых в будущем может быть потерян доход и оплата займа станет затруднительной. На такой случай лучше запастись финансовой подушкой безопасности в размере полугодовой зарплаты.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как выбрать банк для оформления кредита

Не стоит спешить оформлять кредит, доверившись заманчивой рекламе банка. Низкие процентные ставки и комфортные условия, раз уж они рекламируются, то действительно должны быть, но действовать они могут, например, для постоянных клиентов или участников зарплатного проекта.

Предложения банков нужно изучить более детально. Прежде всего нужно узнать размеры годовой эффективной ставки вознаграждения и наличие комиссий за организацию займа. По этим данным уже можно выбирать.

Далее можно поинтересоваться о методах погашения кредита, которые предлагают банки - аннуитетный или дифференцированный, о сроке, на который можно оформить заем – более долгий предполагает увеличение переплаты.

Также нужно узнать правила досрочного погашения кредита. Если есть планы закрыть кредитный договор раньше срока, то можно выбрать банк где это можно будет сделать без штрафов и комиссий.

Что нужно узнать при оформлении кредита

У кредитного менеджера в банке нужно, не стесняясь, узнать обо всем, включая наличие акций при оформлении кредита, особых предложениях, например, для целевых займов и так далее.

После выбора кредитного продукта заемщику должны предоставить памятку, где описаны все его условия: сумма, срок, количество и размер платежей, вид и размер процентной ставки, наличие и размеры комиссий, общая сумма к погашению, размеры неустоек и штрафов, наличие страховки и так далее.

Только после ознакомления с данной информацией заемщик подписывает кредитный договор, взяв на себя всю ответственность за погашение займа.

Инфографика: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Какие правила нужно соблюдать заемщику

Теперь заемщику остается строго соблюдать график погашения кредита. Ежемесячные платежи лучше оплачивать примерно за неделю до отмеченной даты. А деньги на них лучше заранее откладывать с зарплаты.

Если появилась возможность сделать частичное или полное досрочное погашение, то лучше этим воспользоваться, потому что в будущем могут возникнуть разного рода финансовые трудности.

При этом в банке нужно обязательно взять справку о полном погашении кредита или новый график после частично досрочного погашения.

Что делать если возникли проблемы с кредитом

Если у заемщика возникли проблемы с оплатой кредита, то ни в коем случае нельзя скрываться от банка и ждать, что про него забудут.

Нужно идти в банк, просить отсрочку или реструктуризацию кредита. Это можно сделать даже если платеж уже просрочен, в течение 30 дней с даты наступления просрочки.

Важно иметь на руках хоть какие-то документы, подтверждающие возникшие финансовые сложности. Банк должен принять заявление от заемщика и как-то на него отреагировать, в том числе отказать в изменении условий, но с обоснованием причин.

Если договориться с банком не удалось, после его отказа можно идти дальше и обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Там оценят, насколько обоснованным был отказ банка в помощи своему заемщику.

То есть защищать свои права и помнить об обязанностях нужно до конца, особенно если заемщик находится в затруднительном положении. Если пустить дело на самотек, то можно оказаться в глубокой долговой яме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940155-rak-pravilno-vybrat-oformit-i-vyplachivat-kredit-v-kazahstane/