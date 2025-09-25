Насколько пенсия за счет пенсионных накоплений меньше государственной в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Екатерина Сохарева
      Екатерина Сохарева
      Руководитель рубрики Финансы

      Насколько пенсия за счет пенсионных накоплений меньше государственной в Казахстане

      Опубликовано:

      Пенсионерка считает деньги
      Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Средняя пенсия из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 691 тенге. Государственная пока намного больше. Как изменились пенсионные накопления казахстанцев, читайте на NUR.KZ.

      Пенсионная система в Казахстане является многоуровневой. Пенсионные выплаты по возрасту за счет государственного бюджета (солидарную пенсию) получают казахстанцы с трудовым стажем до 1998 года. Все казахстанцы, даже без стажа, получают базовую пенсию. Их совокупный средний размер на 1 сентября составил 142 894 тенге.

      При этом солидарную пенсионную выплату из-за ограничения по трудовому стажу казахстанцы, которые пойдут на пенсию в будущем, уже не будут получать. Поэтому им придется рассчитывать в основном на свои пенсионные накопления.

      Между тем в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, что пенсионные накопления казахстанцев к 1 сентября 2025 года превысили 25,11 трлн тенге. За год они выросли на 20,2%. Они состоят из:

      Свежая публикация по теме:
      Кто сможет зарабатывать в 2026 году вообще без обязательных платежей в Казахстане

      Рост накоплений между тем обеспечивается поступлениями пенсионных взносов, а также инвестиционным доходом.

      Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 сентября 2025 года составило 12,63 млн, из них: 11,23 млн – по ОПВ, 748,20 тыс. – по ОППВ, 458,30 тыс. – по ДПВ. Условных пенсионных счетов (УПС), на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР, в ЕНПФ 5,25 млн.

      Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 8 месяцев 2025 года составили 1,16 трлн тенге, что на 56,4% больше прошлогоднего показателя.

      Их большую часть по-прежнему составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 684,71 млрд тенге. За год объем ЕПВ вырос более, чем в два раза.

      С начала года также были осуществлены выплаты по наследству – 46,47 млрд тенге, в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК – 28,62 млрд тенге, лицам с инвалидностью – 2,08 млрд тенге, на погребение – 7,19 млрд тенге. В страховые организации на оформление пенсионного аннуитета была переведена сумма в размере 227,79 млрд тенге.

      Выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста увеличились на 22,86% и составили 160,43 млрд тенге. Сумма средней ежемесячной выплаты по возрасту составила 35 691 тенге.

      Отметим, что пока это в четыре раза меньше государственной пенсии. Но казахстанцы, которые являются вкладчиками ЕНПФ с начала своей трудовой деятельности, без перерывов и в полной мере отчисляют пенсионные взносы, в будущем могут рассчитывать на более высокую пенсию за счет накоплений.

      Ранее мы также рассказывали, какую пенсию назначат, если использовать все доступные пенсионные накопления на жилье и лечение.

      При этом некоторые казахстанцы обналичивали свои пенсионные накопления, используя стоматологические клиники. Поэтому использовать ЕПВ на лечение зубов хотят запретить в Казахстане.

      В связи с этим планируют ужесточить и выдачу лицензий для стоматологических клиник.

      Пенсия
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.