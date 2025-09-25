Насколько пенсия за счет пенсионных накоплений меньше государственной в Казахстане

Средняя пенсия из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 691 тенге. Государственная пока намного больше. Как изменились пенсионные накопления казахстанцев, читайте на NUR.KZ.

Пенсионная система в Казахстане является многоуровневой. Пенсионные выплаты по возрасту за счет государственного бюджета (солидарную пенсию) получают казахстанцы с трудовым стажем до 1998 года. Все казахстанцы, даже без стажа, получают базовую пенсию. Их совокупный средний размер на 1 сентября составил 142 894 тенге.

При этом солидарную пенсионную выплату из-за ограничения по трудовому стажу казахстанцы, которые пойдут на пенсию в будущем, уже не будут получать. Поэтому им придется рассчитывать в основном на свои пенсионные накопления.

Между тем в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, что пенсионные накопления казахстанцев к 1 сентября 2025 года превысили 25,11 трлн тенге. За год они выросли на 20,2%. Они состоят из:

Рост накоплений между тем обеспечивается поступлениями пенсионных взносов, а также инвестиционным доходом.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 сентября 2025 года составило 12,63 млн, из них: 11,23 млн – по ОПВ, 748,20 тыс. – по ОППВ, 458,30 тыс. – по ДПВ. Условных пенсионных счетов (УПС), на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР, в ЕНПФ 5,25 млн.

Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 8 месяцев 2025 года составили 1,16 трлн тенге, что на 56,4% больше прошлогоднего показателя.

Их большую часть по-прежнему составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 684,71 млрд тенге. За год объем ЕПВ вырос более, чем в два раза.

С начала года также были осуществлены выплаты по наследству – 46,47 млрд тенге, в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК – 28,62 млрд тенге, лицам с инвалидностью – 2,08 млрд тенге, на погребение – 7,19 млрд тенге. В страховые организации на оформление пенсионного аннуитета была переведена сумма в размере 227,79 млрд тенге.

Выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста увеличились на 22,86% и составили 160,43 млрд тенге. Сумма средней ежемесячной выплаты по возрасту составила 35 691 тенге.

Отметим, что пока это в четыре раза меньше государственной пенсии. Но казахстанцы, которые являются вкладчиками ЕНПФ с начала своей трудовой деятельности, без перерывов и в полной мере отчисляют пенсионные взносы, в будущем могут рассчитывать на более высокую пенсию за счет накоплений.

