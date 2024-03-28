"Раннюю" пенсию стали чаще оформлять в Казахстане

Казахстанцы стали чаще оформлять пенсионный аннуитет, который позволяет получать выплаты раньше выхода на пенсию. На это в 2023 году вкладчики потратили 140,3 млрд тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Казахстанские мужчины в 2024 году могут выйти на пенсию в 63 года, а женщины – в 61 год. Однако при наличии пенсионных накоплений можно оформить пенсионный аннуитет – страховой продукт, с помощью которого можно начать получать пожизненные выплаты на 8 лет раньше, то есть с 55 и 53 лет соответственно.

Для этого нужно иметь достаточное количество пенсионных накоплений, которые передаются в компанию по страхованию жизни. При этом страховую пенсию можно оформить не только для себя, но и для своих близких – для этого нужно оформить совместный пенсионный аннуитет, объединив свои накопления.

Как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в 2023 году страховой рынок сильно вырос как раз благодаря тому, что среди населения был большой спрос в том числе и на пенсионный аннуитет – количество заключенных договоров увеличилось сразу в 2,3 раза.

Всего казахстанцы потратили на оформление "ранней" пенсии порядка 140,3 млрд тенге. А вот компании по страхованию жизни за 2023 год выплатили ее получателям только 18 млрд тенге.

Премии и выплаты компаний по страхованию жизни Казахстана. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Такая разница в суммах объясняется тем, что, заплатив за аннуитет значительную сумму, казахстанец будет получать пожизненные страховые выплаты по типу пенсионных, то есть частями. Однако они не прекратятся даже тогда, когда человек "отобьет" средства, которые передал изначально.

Этот фактор является одним из преимуществ пенсионного аннуитета перед выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда, которые рано или поздно в зависимости от накопленной суммы прекратятся.