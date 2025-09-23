Больше не "в минусе": на сколько выросли пенсионные накопления казахстанцев
К сентябрю 2025 года все управляющие активами ЕНПФ смогли увеличить пенсионные накопления граждан. Кто из них в итоге принес реальный доход, а не номинальный, узнали журналисты NUR.KZ.
На 1 сентября 2025 года годовая инфляция в Казахстане составила 12,2%, а с начала года (за 8 месяцев) она достигла 8,8%. Рост цен влияет не только на покупательную способность зарплат граждан, но и на их пенсионные накопления.
Деньги казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), а чтобы они не обесценивались, их постоянно инвестируют в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.
Стоит отметить, что по состоянию на 1 сентября все управляющие инвестиционным портфелем (УИП) смогли выйти "из минуса" и начать приумножать накопления граждан.
Согласно данным ЕНПФ, к сентябрю под управлением Национального банка РК находилось 24,46 трлн тенге, которые были сформированы за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов – с начала года за счет инвестиций сумма выросла на 1,3 трлн тенге. Доходность составила 5,43%.
Что касается накоплений, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), то общая сумма достигла 551,25 млрд тенге.
Еще в прошлом месяце доходность этих накоплений была отрицательная, но в августе Нацбанк смог выйти "в плюс" – доходность с начала года составила 1,25%, или 5,34 млрд тенге.
Как работают частные управляющие
Помимо Нацбанка, активами ЕНПФ управляют частные компании. На 1 сентября все они показали более высокие результаты, а некоторые даже принесли реальный доход, который обгоняет инфляцию:
- Halyk Finance – управляет суммой на 38,55 млрд тенге. С начала года заработал 2,18 млрд тенге для своих клиентов и показал доходность в 5,64%;
- "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 2,98 млрд тенге. С начала года заработал 238,71 млн тенге и показал самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию за 8 месяцев – 9,88%;
- Alatau City Invest (Jusan Invest) – под управлением 12,74 млрд тенге. С начала года заработал 706,16 млн тенге и показал доходность в 5,69%;
- Halyk Global Markets – управляет 6,42 млрд тенге. С начала года заработал 349,29 млн тенге и достиг доходности в 5,76%;
- BCC Invest – управляет суммой на 7,67 млрд тенге. С начала года заработал 466,80 млн тенге и показал доходность в 7,10%.
|Доходность активов ЕНПФ с начала года
(на 1 сентября 2025 года)
|Управляющий
|Портфель
(в тенге)
|Доходность
(в тенге)
|Доходность
(в %)
|Halyk Finance
|38,55 млрд
|2,18 млрд
|5,64%
|"Сентрас Секьюритиз"
|2,98 млрд
|238,71 млн
|9,88%
|Alatau City Invest
(Jusan Invest)
|12,74 млрд
|706,16 млн
|5,69%
|Halyk Global Markets
|6,42 млрд
|349,29 млн
|5,76%
|BCC Invest
|7,67 млрд
|466,80 млн
|7,10%
|НБРК ОПВР
|551,25 млрд
|5,34 млрд
|1,25%
|НБРК
|24,46 трлн
|1,30 трлн
|5,43%
|По данным Единого накопительного пенсионного фонда
Таким образом, к сентябрю 2025 года все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ смогли показать положительный рост, а один из них обгоняет текущую инфляцию в Казахстане.
Отсюда можно сделать вывод, что предыдущие краткосрочные убытки, с которыми столкнулся пенсионный фонд, не сыграли особой роли. Впрочем, казахстанцам в целом не стоит сильно переживать за доходность, ведь накопления защищаются государством.
Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.
Ранее стало известно, что Нацбанк хочет по-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев, расширив количество доступных финансовых инструментов.
Также отметим, что в прошлом году эксперты предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты.
