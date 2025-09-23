jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Больше не "в минусе": на сколько выросли пенсионные накопления казахстанцев

      Опубликовано:

      Деньги и часы.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      К сентябрю 2025 года все управляющие активами ЕНПФ смогли увеличить пенсионные накопления граждан. Кто из них в итоге принес реальный доход, а не номинальный, узнали журналисты NUR.KZ.

      На 1 сентября 2025 года годовая инфляция в Казахстане составила 12,2%, а с начала года (за 8 месяцев) она достигла 8,8%. Рост цен влияет не только на покупательную способность зарплат граждан, но и на их пенсионные накопления.

      Деньги казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), а чтобы они не обесценивались, их постоянно инвестируют в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

      Стоит отметить, что по состоянию на 1 сентября все управляющие инвестиционным портфелем (УИП) смогли выйти "из минуса" и начать приумножать накопления граждан.

      Согласно данным ЕНПФ, к сентябрю под управлением Национального банка РК находилось 24,46 трлн тенге, которые были сформированы за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов – с начала года за счет инвестиций сумма выросла на 1,3 трлн тенге. Доходность составила 5,43%.

      Свежая публикация по теме:
      Кто сможет зарабатывать в 2026 году вообще без обязательных платежей в Казахстане

      Что касается накоплений, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), то общая сумма достигла 551,25 млрд тенге.

      Еще в прошлом месяце доходность этих накоплений была отрицательная, но в августе Нацбанк смог выйти "в плюс" – доходность с начала года составила 1,25%, или 5,34 млрд тенге.

      Как работают частные управляющие

      Помимо Нацбанка, активами ЕНПФ управляют частные компании. На 1 сентября все они показали более высокие результаты, а некоторые даже принесли реальный доход, который обгоняет инфляцию:

      • Halyk Finance – управляет суммой на 38,55 млрд тенге. С начала года заработал 2,18 млрд тенге для своих клиентов и показал доходность в 5,64%;
      • "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 2,98 млрд тенге. С начала года заработал 238,71 млн тенге и показал самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию за 8 месяцев – 9,88%;
      • Alatau City Invest (Jusan Invest) – под управлением 12,74 млрд тенге. С начала года заработал 706,16 млн тенге и показал доходность в 5,69%;
      • Halyk Global Markets – управляет 6,42 млрд тенге. С начала года заработал 349,29 млн тенге и достиг доходности в 5,76%;
      • BCC Invest – управляет суммой на 7,67 млрд тенге. С начала года заработал 466,80 млн тенге и показал доходность в 7,10%.
      Доходность активов ЕНПФ с начала года
      (на 1 сентября 2025 года)
      Управляющий Портфель
      (в тенге)      		 Доходность
      (в тенге)      		 Доходность
      (в %)
      Halyk Finance 38,55 млрд 2,18 млрд 5,64%
      "Сентрас Секьюритиз" 2,98 млрд 238,71 млн 9,88%
      Alatau City Invest
      (Jusan Invest)      		 12,74 млрд 706,16 млн 5,69%
      Halyk Global Markets 6,42 млрд 349,29 млн 5,76%
      BCC Invest 7,67 млрд 466,80 млн 7,10%
      НБРК ОПВР 551,25 млрд 5,34 млрд 1,25%
      НБРК 24,46 трлн 1,30 трлн 5,43%
      По данным Единого накопительного пенсионного фонда

      Таким образом, к сентябрю 2025 года все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ смогли показать положительный рост, а один из них обгоняет текущую инфляцию в Казахстане.

      Отсюда можно сделать вывод, что предыдущие краткосрочные убытки, с которыми столкнулся пенсионный фонд, не сыграли особой роли. Впрочем, казахстанцам в целом не стоит сильно переживать за доходность, ведь накопления защищаются государством.

      Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

      Ранее стало известно, что Нацбанк хочет по-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев, расширив количество доступных финансовых инструментов.

      Также отметим, что в прошлом году эксперты предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты.

      Пенсия
