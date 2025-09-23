jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Базовая пенсия против солидарной: какая больше в Казахстане

      Опубликовано:

      Кошелек с монетами и купюрами тенге лежит на столе
      Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По состоянию на 1 сентября казахстанские пенсионеры в среднем получают по 142 894 тенге в месяц. При этом большая часть суммы приходится на солидарную выплату. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане пенсионеры имеют право на получение государственной пенсии. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, средний размер выплаты на 1 сентября составил 142 894 тенге.

      Однако на самом деле эта сумма состоит из двух выплат: базовой и солидарной. Первая положена всем гражданам, а вторая – только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.

      При этом солидарная выплата, или, как ее официально называют, пенсия по возрасту, на текущий момент является самой большой. Сейчас ее средний размер составляет 95 326 тенге.

      Для понимания: средний размер базовой выплаты равен 47 568 тенге, а максимальный лишь немного больше – 50 851 тенге, но чтобы столько получать в 2025 году, у пенсионера должно быть 30 лет стажа. Граждане без трудового стажа или со стажем до 10 лет вообще получают минимальную базовую пенсию в размере 32 360 тенге.
      Свежая публикация по теме:
      Кто сможет зарабатывать в 2026 году вообще без обязательных платежей в Казахстане

      Сейчас, к слову, в стране проживает более 2,5 млн пенсионеров. Всего им было выплачено свыше 2,8 трлн тенге:

      • на базовую пенсию – 907,4 млрд тенге;
      • на солидарную пенсию – почти 1,9 трлн тенге.

      При этом отметим, что будущие пенсионеры не смогут получать солидарные выплаты, ведь у них уже не будет трудового стажа до 1998 года. Альтернативой для них должны стать выплаты из накоплений, сформированных за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

      А недавно Единый накопительный пенсионный фонд сообщил о возможном снижении пенсий из-за стареющего населения в Казахстане.

      Ранее Миннацэкономики рассказало, стоит ли ждать повышения пенсии в следующем году.

      Пенсия
