      Провели подряд дней с нами

      Больше 100 тыс. раз за месяц использовали казахстанцы свою "пенсионку" на жилье

      Опубликовано:

      Деньги, монеты, смартфон и лупа.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В августе ЕНПФ исполнил 104 341 заявление на использование пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. На эти цели из фонда изъяли порядка 60,9 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы по-прежнему могут использовать часть своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения. И многие активно этим пользуются.

      Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в августе было исполнено 104 341 заявление на жилищные цели. Это уже второй месяц подряд, когда количество исполненных заявлений превышает 100 тысяч.

      В июле было больше заявок (110 886), однако август обогнал по общей сумме использованных средств – 60,9 млрд против 56,2 млрд тенге. Более высокий показатель последний раз фиксировался в декабре 2024 года.

      В целом с начала года ЕНПФ исполнил 580 496 заявлений на улучшение жилищных условий на общую сумму 369,3 млрд тенге.

      Примечательно, что в Казахстане заметно вырос спрос и на использование пенсионных накоплений при оплате лечения.

      Всего за август ЕНПФ исполнил 72 438 заявок на общую сумму в 59,8 млрд тенге. В обоих случаях это является максимальным показателем для 2025 года. С начала года было исполнено 338 535 заявлений на лечение, а общая сумма изъятий превысила 297 млрд тенге.

      Напомним, чтобы использовать накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения, нужно, чтобы на пенсионном счете хранилась сумма, превышающая порог минимальной достаточности. Откуда он начинается в 2025 году, можно узнать здесь.

      Пенсия
