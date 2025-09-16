Полностью запретить лечить зубы за "пенсионку" хотят в Казахстане

В Казахстане хотят полностью запретить оплату стоматологических услуг единовременными пенсионными выплатами. Причина кроется в "нецелевом" использовании средств. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с 15 сентября приостановлен прием заявок на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Заявления, что были поданы до этого числа, будут обработаны, но новые уже не подать.

Изначально стало известно, что запрет планируется сделать временным – снять ограничения хотели 15 апреля 2026 года, однако на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа Министерства здравоохранения РК, в рамках которого предлагается ввести полный запрет на использование "пенсионки" для лечения зубов.

"Проектом приказа предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений", – сообщается в документе.

Проще говоря, вместо временных ограничений, авторы проекта предлагают ввести полный запрет путем внесения изменений в закон. Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 30 сентября 2025 года.

Отметим, что причина потенциального запрета кроется в том, что многие граждане использовали стоматологические услуги как прикрытие для обналичивания своих накоплений.

Например, недавно стало известно о том, что один казахстанец потратил 32 млн своих накоплений на лечение зубов – этих денег хватило бы на установку 65 имплантов.

Также на этой неделе президенту Токаеву доложили о необоснованном изъятии 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда на фиктивное оказание стоматологических услуг.

