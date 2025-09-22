jitsu gif
      Получится ли вернуть удержанные с пенсий налоги после их отмены в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги, монеты, смартфон и лупа.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С 2026 года в Казахстане отменят индивидуальный подоходный налог с выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Но тем, кто уже его уплатил, деньги не вернут. Подробности – на NUR.KZ.

      На данный момент в Казахстане пенсия из ЕНПФ, в отличие от государственной, облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) так же, как и зарплаты – по ставке в 10% в момент выплат.

      Однако такая ситуация продлится только до конца 2025 года, а уже со следующего ИПН для пенсионных выплат из ЕНПФ будет отменен.

      Как объясняют в ЕНПФ, согласно новому Налоговому кодексу РК, налог перестанут удерживать со всех видов пенсионных выплат, в том числе единовременных на жилье и лечение. Однако есть исключение – иностранцам все равно придется уплачивать налог при получении пенсий из фонда.

      К слову, освобождаются от индивидуального подоходного налога и выплаты за счет добровольных пенсионных взносов. При этом напомним, что в Казахстане с 2026 года также не будут работать и налоговые вычеты по ним.

      Однако следует учитывать тот факт, что уже уплаченный с пенсионных выплат ИПН никто возвращать не будет. Например, граждане, которые использовали свои накопления в ЕНПФ для оплаты лечения или улучшения жилищных условий, могли выбрать, как именно уплатить налог – сразу или после выхода на пенсию:

      При этом напомним, что некоторые получатели из социально уязвимых слоев населения до конца текущего года могут применить стандартный вычет и вернуть часть уплаченного с пенсионных выплат налога.

      Удерживать налог между тем будут до самого последнего дня действия этой нормы, то есть до 31 декабря 2025 года включительно. Поэтому казахстанцам, чтобы не переплатить, следует учесть это при использовании своих пенсионных накоплений.

      Отметим, что в Казахстане также приняли решение временно перекрыть доступ гражданам к оплате стоматологических услуг за счет пенсионных накоплений, а недавно обсуждали идею полной отмены этой возможности.

