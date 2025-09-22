По-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев хочет Нацбанк

Нацбанк и правительство Казахстана планируют расширить список инструментов для инвестирования пенсионных накоплений, чтобы увеличить доходность ЕНПФ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом". Средства, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются Национальным банком и частными управляющими в различные финансовые инструменты, чтобы принести своим реальным владельцам, то есть казахстанцам, дополнительный доход.

В скором времени возможностей увеличить накопления может стать больше. Национальный банк РК и правительство Казахстана разработали проект постановления по расширению перечня инвестиционных инструментов в рамках управления активами ЕНПФ, находящимися в доверительном управлении Нацбанка.

Если проще: Нацбанк хочет по-новому размещать деньги ЕНПФ – в те инструменты, которые позволят повысить доходность пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе.

Что планируют добавить:

альтернативные инвестиции – вложения в такие нетрадиционные финансовые инструменты, как фонды недвижимости, инфраструктуры, частного капитала и хедж-фонды;

инвестирование в SPV-компании (компании специального назначения), которые создаются под конкретный проект или актив;

сдача ценных бумаг "в аренду" заемщику, который будет платить комиссию за их использование, а также предоставлять обеспечение в виде других ценных бумаг и денежных средств.

Как считают в Нацбанке, новые инструменты помогут увеличить доходность пенсионных активов ЕНПФ с учетом их долгосрочного характера.

Между тем отметим, что в прошлом году эксперты также предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты. Также отметим, что недавно в самом ЕНПФ предупредили о возможном снижении размеров пенсий из-за стареющего населения. А ранее в Миннацэкономики РК рассказали о том, вырастут ли пенсии в 2026 году.

