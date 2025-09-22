По-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев хочет Нацбанк

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      По-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев хочет Нацбанк

      Опубликовано:

      Пенсия лежит рядом с калькулятором
      Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Нацбанк и правительство Казахстана планируют расширить список инструментов для инвестирования пенсионных накоплений, чтобы увеличить доходность ЕНПФ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом". Средства, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются Национальным банком и частными управляющими в различные финансовые инструменты, чтобы принести своим реальным владельцам, то есть казахстанцам, дополнительный доход.

      В скором времени возможностей увеличить накопления может стать больше. Национальный банк РК и правительство Казахстана разработали проект постановления по расширению перечня инвестиционных инструментов в рамках управления активами ЕНПФ, находящимися в доверительном управлении Нацбанка.

      Если проще: Нацбанк хочет по-новому размещать деньги ЕНПФ – в те инструменты, которые позволят повысить доходность пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе.
      Свежая публикация по теме:
      Кто сможет зарабатывать в 2026 году вообще без обязательных платежей в Казахстане

      Что планируют добавить:

      • альтернативные инвестиции – вложения в такие нетрадиционные финансовые инструменты, как фонды недвижимости, инфраструктуры, частного капитала и хедж-фонды;
      • инвестирование в SPV-компании (компании специального назначения), которые создаются под конкретный проект или актив;
      • сдача ценных бумаг "в аренду" заемщику, который будет платить комиссию за их использование, а также предоставлять обеспечение в виде других ценных бумаг и денежных средств.

      Как считают в Нацбанке, новые инструменты помогут увеличить доходность пенсионных активов ЕНПФ с учетом их долгосрочного характера.

      Между тем отметим, что в прошлом году эксперты также предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты.

      Также отметим, что недавно в самом ЕНПФ предупредили о возможном снижении размеров пенсий из-за стареющего населения.

      А ранее в Миннацэкономики РК рассказали о том, вырастут ли пенсии в 2026 году.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Пенсия
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.