По-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев хочет Нацбанк
Нацбанк и правительство Казахстана планируют расширить список инструментов для инвестирования пенсионных накоплений, чтобы увеличить доходность ЕНПФ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом". Средства, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются Национальным банком и частными управляющими в различные финансовые инструменты, чтобы принести своим реальным владельцам, то есть казахстанцам, дополнительный доход.
В скором времени возможностей увеличить накопления может стать больше. Национальный банк РК и правительство Казахстана разработали проект постановления по расширению перечня инвестиционных инструментов в рамках управления активами ЕНПФ, находящимися в доверительном управлении Нацбанка.
Если проще: Нацбанк хочет по-новому размещать деньги ЕНПФ – в те инструменты, которые позволят повысить доходность пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе.
Что планируют добавить:
- альтернативные инвестиции – вложения в такие нетрадиционные финансовые инструменты, как фонды недвижимости, инфраструктуры, частного капитала и хедж-фонды;
- инвестирование в SPV-компании (компании специального назначения), которые создаются под конкретный проект или актив;
- сдача ценных бумаг "в аренду" заемщику, который будет платить комиссию за их использование, а также предоставлять обеспечение в виде других ценных бумаг и денежных средств.
Как считают в Нацбанке, новые инструменты помогут увеличить доходность пенсионных активов ЕНПФ с учетом их долгосрочного характера.
Между тем отметим, что в прошлом году эксперты также предлагали вкладывать накопления казахстанцев в более рискованные, но выгодные инструменты.
Также отметим, что недавно в самом ЕНПФ предупредили о возможном снижении размеров пенсий из-за стареющего населения.
А ранее в Миннацэкономики РК рассказали о том, вырастут ли пенсии в 2026 году.
