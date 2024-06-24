Эксперты предложили, как улучшить пенсионную систему Казахстана

Казахстанские эксперты предложили укрепить базовую часть государственной пенсии, а также повысить эффективность инвестирования пенсионных активов. Об этих и других предложениях читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируется усиление пенсионной системы, включая базовую пенсию и накопительные выплаты. Эксперты предлагают перейти от прожиточного минимума к минимальной зарплате для расчета пенсий.

Предлагается улучшить накопительную систему: повысить объемы накоплений, стимулировать население платить взносы в ЕНПФ, направлять новые обязательные пенсионные взносы работодателя на индивидуальные счета и гарантирование пожизненных выплат.

Рекомендуется государственное софинансирование взносов самозанятых граждан и введение мультипортфельного управления для вкладчиков. Предложения направлены президенту Казахстана. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система: базовая и солидарная части государственной пенсии, а также выплаты за счет пенсионных накоплений. В будущем солидарная пенсия исчезнет, и некоторые граждане могут столкнуться со снижением размеров своих доходов после выхода на заслуженный отдых.

Поэтому уже сейчас эксперты, стоявшие у истоков формирования накопительной пенсионной системы в стране, предложили различные системные меры по обеспечению ее адекватности. Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), предложения касаются как накоплений, так и государственных выплат.

Так, например, одной из мер по улучшению может стать усиление государственного компонента пенсионной системы путем укрепления базовой пенсии. Сейчас ее размер зависит от прожиточного минимума, однако эксперты предлагают использовать минимальную заработную плату (МЗП) в качестве единого минимального социального показателя для прогнозирования и расчета всех пенсионных выплат.

"Такой подход соответствует международной практике построения устойчивой параметризации пенсионных выплат. Поэтапный переход на использование размера МЗП обеспечит более адекватные пенсии по сравнению с использованием размера прожиточного минимума", – отметили в ЕНПФ.

Накопительный компонент пенсионной системы эксперты предлагают улучшить путем повышения объемов накоплений, стимулирования населения платить взносы в ЕНПФ и повышения реальной доходности от инвестирования пенсионных активов.

В частности, эксперты предлагают направить новые обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), размер которых к 2028 году достигнет 5% от дохода работника, на следующие цели:

4% – на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков для обеспечения адекватности роста их сбережений;

– на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков для обеспечения адекватности роста их сбережений; 1% – на счет гарантирования пожизненности выплат для финансирования пожизненных выплат из накопительной пенсионной системы в случае исчерпания получателем своих пенсионных накоплений.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для повышения охвата накопительной пенсионной системой всех слоев занятого населения, включения в нее самозанятых и неформально занятых граждан, эксперты также предлагают рассмотреть возможность государственного софинансирования обязательных пенсионных взносов физических лиц, не имеющих постоянного работодателя, но которые имеют трудовые доходы и регулярно самостоятельно делают пенсионные взносы.

"Как показывает международная практика, это способствует постепенному выходу "из тени" таких работников, прозрачности их доходов, росту налоговых поступлений. Участие в пенсионной системе также обеспечит формирование ими трудового стажа, используемого для расчета базовой пенсии, и пенсионных накоплений для накопительной пенсии", – утверждают в ЕНПФ.

Экспертами также сформирован ряд рекомендаций по повышению эффективности управления пенсионными активами для Национального Банка и управляющих инвестиционным портфелем (УИП) с учетом международной практики.

Они предлагают поэтапно повышать доли валютного портфеля, использовать менее консервативные стратегии инвестирования, которые могут стать более выгодными, инвестировать в растущие активы, а также поэтапно снижать доли государственных ценных бумаг и отдавать предпочтение корпоративным.

Примечательно, что некоторые предложения касаются непосредственно рядовых казахстанцев. Так, эксперты считают, что нужно ввести мультипортфельное управление, при помощи которого вкладчик самостоятельно сможет выбирать один или несколько портфелей с разными инвестиционными стратегиями.

В ЕНПФ считают, что идеи экспертов будут способствовать дальнейшему совершенствованию отечественной пенсионной системы и обеспечению казахстанцев адекватным уровнем пенсионных выплат. Сами же предложения уже были направлены на рассмотрение президенту Казахстана.