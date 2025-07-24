Инфляция "съедает" инвестиционный доход пенсионных накоплений казахстанцев

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Инфляция "съедает" инвестиционный доход пенсионных накоплений казахстанцев

      Опубликовано:

      Деньги, монеты, смартфон и лупа.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июне почти все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ вышли "в плюс". Однако из-за ускоряющейся инфляции накопления граждан пока не приносят реального дохода. Подробности читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В июне 2023 года практически все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ показали положительную доходность, включая Национальный банк РК.
      • Несмотря на рост доходности пенсионных накоплений, высокая инфляция в Казахстане (11,8% в годовом выражении) "съедает" инвестиционный доход, не позволяя получить реальную прибыль.
      • Эксперты отмечают, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, и важнее оценивать долгосрочную перспективу доходности пенсионных накоплений.

      В начале года пенсионные накопления казахстанцев, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сильно ушли "в минус".

      Однако постепенно ситуация меняется – месяцем ранее все частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) ЕНПФ уже показывали положительную доходность, а Нацбанк почти перекрыл свои прежние убытки.

      По итогам июня положение всех управляющих укрепилось. Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, частные управляющие достигли следующих результатов:

      • Halyk Finance управляет активами на 37,4 млрд тенге. С начала года компания заработала 981,55 млн тенге и показала доходность в 2,53%;
      • "Сентрас Секьюритиз" управляет активами на 2,5 млрд тенге. С начала года компания заработала 144,61 млн тенге и показала самую высокую доходность – 6,23%;
      • Jusan Invest управляет средствами на 12,2 млрд тенге. Компания заработала 463,96 млн тенге с начала года и достигла доходности в 3,75%;
      • Halyk Global Markets управляет активами на 5,8 млрд тенге. С начала года компания заработала 184,23 млн тенге. Доходность составила 3,13%;
      • BCC Invest управляет активами на 6,8 млрд тенге. С начала года заработок управляющего составил 287,59 млн тенге, а доходность – 4,58%.
      Доходность управляющих активами ЕНПФ
      (в июне 2025 года)
      Управляющий Сумма
      под управлением      		 Доходность
      в тенге      		 Доходность
      в %
      Halyk Finance 37,4 млрд тенге 981,55 млн тенге 2,53%
      "Сентрас Секьюритиз" 2,5 млрд тенге 144,61 млн тенге 6,23%
      Jusan Invest 12,2 млрд тенге 463,96 млн тенге 3,75%
      Halyk Global Markets 5,8 млрд тенге 184,23 млн тенге 3,13%
      BCC Invest 6,8 млрд тенге 287,59 млн тенге 4,58%
      НБРК ОПВР 462,2 млрд тенге -6,28 млрд тенге -3,17%
      НБРК 23,5 трлн тенге 370,99 млрд тенге 1,51%
      По данным Единого накопительного пенсионного фонда

      Что касается Национального банка РК, то под его управлением находится больше всего пенсионных накоплений – 23,5 трлн тенге, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

      Еще месяц назад отечественный центробанк был в "минусе", однако в июне ему удалось не просто выбраться из отрицательной доходности, но и принести вкладчикам ЕНПФ 370,99 млрд тенге. Таким образом, доходность с начала года выросла до 1,51%.

      Однако накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), Нацбанк инвестирует отдельно и только в тенговые финансовые инструменты.

      Здесь ситуация сложнее. Под управлением Нацбанка находится 462,2 млрд тенге – это на 6,28 млрд тенге меньше, чем было в начале года, а доходность составляет минус 3,17%. Впрочем, месяцем ранее показатель был равен минус 4,5%, что говорит о том, что Национальный банк РК медленно, но верно компенсирует свои прежние потери.

      Деньги, монеты, смартфон и лупа.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Тем не менее важно учесть, что инфляция в Казахстане не стоит на месте. По итогам июня годовой рост цен достиг 11,8%, а с начала 2025 года показатель вырос до 7%, поэтому можно отметить, что пока ни один управляющий не принес реальных доходов вкладчикам ЕНПФ – инфляция "съедает" доходность.

      Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.

      Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

      Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

      Пенсия
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.