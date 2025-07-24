Инфляция "съедает" инвестиционный доход пенсионных накоплений казахстанцев

В июне почти все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ вышли "в плюс". Однако из-за ускоряющейся инфляции накопления граждан пока не приносят реального дохода. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В июне 2023 года практически все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ показали положительную доходность, включая Национальный банк РК.

Несмотря на рост доходности пенсионных накоплений, высокая инфляция в Казахстане (11,8% в годовом выражении) "съедает" инвестиционный доход, не позволяя получить реальную прибыль.

Эксперты отмечают, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, и важнее оценивать долгосрочную перспективу доходности пенсионных накоплений.

В начале года пенсионные накопления казахстанцев, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сильно ушли "в минус".

Однако постепенно ситуация меняется – месяцем ранее все частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) ЕНПФ уже показывали положительную доходность, а Нацбанк почти перекрыл свои прежние убытки.

По итогам июня положение всех управляющих укрепилось. Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, частные управляющие достигли следующих результатов:

Halyk Finance управляет активами на 37,4 млрд тенге. С начала года компания заработала 981,55 млн тенге и показала доходность в 2,53%;

управляет активами на С начала года компания заработала и показала доходность в "Сентрас Секьюритиз" управляет активами на 2,5 млрд тенге. С начала года компания заработала 144,61 млн тенге и показала самую высокую доходность – 6,23%;

управляет активами на С начала года компания заработала и показала самую высокую доходность – Jusan Invest управляет средствами на 12,2 млрд тенге. Компания заработала 463,96 млн тенге с начала года и достигла доходности в 3,75%;

управляет средствами на Компания заработала с начала года и достигла доходности в Halyk Global Markets управляет активами на 5,8 млрд тенге. С начала года компания заработала 184,23 млн тенге. Доходность составила 3,13%;

управляет активами на С начала года компания заработала Доходность составила BCC Invest управляет активами на 6,8 млрд тенге. С начала года заработок управляющего составил 287,59 млн тенге, а доходность – 4,58%.

Доходность управляющих активами ЕНПФ

(в июне 2025 года) Управляющий Сумма

под управлением Доходность

в тенге Доходность

в % Halyk Finance 37,4 млрд тенге 981,55 млн тенге 2,53% "Сентрас Секьюритиз" 2,5 млрд тенге 144,61 млн тенге 6,23% Jusan Invest 12,2 млрд тенге 463,96 млн тенге 3,75% Halyk Global Markets 5,8 млрд тенге 184,23 млн тенге 3,13% BCC Invest 6,8 млрд тенге 287,59 млн тенге 4,58% НБРК ОПВР 462,2 млрд тенге -6,28 млрд тенге -3,17% НБРК 23,5 трлн тенге 370,99 млрд тенге 1,51% По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Что касается Национального банка РК, то под его управлением находится больше всего пенсионных накоплений – 23,5 трлн тенге, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

Еще месяц назад отечественный центробанк был в "минусе", однако в июне ему удалось не просто выбраться из отрицательной доходности, но и принести вкладчикам ЕНПФ 370,99 млрд тенге. Таким образом, доходность с начала года выросла до 1,51%.

Однако накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), Нацбанк инвестирует отдельно и только в тенговые финансовые инструменты.

Здесь ситуация сложнее. Под управлением Нацбанка находится 462,2 млрд тенге – это на 6,28 млрд тенге меньше, чем было в начале года, а доходность составляет минус 3,17%. Впрочем, месяцем ранее показатель был равен минус 4,5%, что говорит о том, что Национальный банк РК медленно, но верно компенсирует свои прежние потери.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тем не менее важно учесть, что инфляция в Казахстане не стоит на месте. По итогам июня годовой рост цен достиг 11,8%, а с начала 2025 года показатель вырос до 7%, поэтому можно отметить, что пока ни один управляющий не принес реальных доходов вкладчикам ЕНПФ – инфляция "съедает" доходность.

Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.

Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

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