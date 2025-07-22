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    Финансы

      Некоторые пенсионные выплаты освободили от налога в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина считает деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С нового года изъятия из ЕНПФ не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в 10%. Соответствующие изменения были приняты в рамках нового Налогового кодекса. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане государственная пенсия не облагается налогом, а вот выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) налогообложению подвергаются.

      В частности, сейчас казахстанцам приходится уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% при частичном изъятии накоплений для улучшения жилищных условий или лечения.

      Однако такая ситуация продлится только до конца 2025 года. Напомним, главой государства 18 июля 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс, который, помимо всего прочего, отменяет ИПН для пенсионных накоплений.

      Как отмечает портал "Крыша", по новым правилам казахстанцы смогут выводить пенсионные накопления из ЕНПФ без уплаты налога в 10%.

      Сам налог отменяется с 1 января 2026 года, при этом ожидается, что от него освободят и тех граждан, которые изъяли накопления в текущем году, но предпочли уплатить ИПН при выходе на пенсию.

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      А вот те казахстанцы, которые оплатили налог сразу, по сути, потеряли часть своих накоплений – никто им не возместит уплаченный подоходный налог.

      В этой связи казахстанцам, чтобы сохранить свои сбережения в полной мере, при использовании единовременных пенсионных выплат в 2025 году следует выбирать вариант с отложенной уплатой налога.

      Подробнее о том, как правильно подать заявление на использование единовременных пенсионных выплат, мы рассказывали здесь.

      Также отметим, что новый Налоговый кодекс РК меняет не только правила использования пенсионных накоплений, но и дает скидку на транспортный налог для некоторых владельцев авто в Казахстане.

      Помимо прочего кодексом также предусмотрено повышение налога на добавленную стоимость до 16%. Ранее эксперты рассказывали о том, как это может повлиять на рынок жилья в Казахстане.

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