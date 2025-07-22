Сколько денег накопили казахстанцы на новую пенсионную выплату

На текущий момент право на новую пенсионную выплату появилось у свыше 5 млн казахстанцев. Всего на условных счетах хранится 464 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С прошлого года в Казахстане действует обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Он уплачивается за счет собственных средств компании – 2,5% от зарплаты работника, рожденного после 1 января 1975 года.

По состоянию на 1 июля 2025 года казахстанские работодатели, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, перечислили за своих работников уже 464 млрд тенге взносов.

На данный момент условные пенсионные счета, на которых хранятся накопления, сформированные за счет ОПВР, есть уже у 5,1 млн работников.

Почему это важно

Все эти средства – будущая пенсия граждан, которые уже не будут получать солидарную выплату, ведь она положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года. А она является самой большой среди всех текущих пенсионных выплат.

Поэтому чем больше взносов работодатели переведут в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), тем больше денег пойдет на выплаты пенсионерам.

Сами выплаты будут положены только тем, за кого уплачивались ОПВР. Причем деньги, которые хранятся на условных счетах, не являются собственностью работника: их нельзя изъять на жилье или лечение, и они не наследуются.

Поэтому единственный способ повлиять на размер будущей выплаты – это официальная зарплата и исправные взносы работодателя. Ранее мы рассказывали о том, как уже сейчас начать готовиться к безбедной жизни на пенсии.

Напомним, в 2025 году размер ОПВР равен 2,5% от зарплаты работника, однако он будет постепенно увеличиваться пока не достигнет 5% к 2028 году.

Также отметим, что по мнению некоторых предпринимателей, новый взнос может привести к развитию "серой экономики" или же вовсе к снижению размера зарплат казахстанцев.

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