Сколько человек начали получать "шахтерское пособие" в Казахстане

С начала года специальную соцвыплату начали получать 1 940 казахстанцев. Большая часть граждан смогла оформить полное "шахтерское пособие" из четырех источников. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с 2024 года стало возможно оформить так называемое "шахтерское пособие" – специальную социальную выплату (ССВ) для граждан, которые долгое время работали на вредном производстве.

Напомним, такая выплата доступна гражданам с 55 лет, если у них есть минимум 7 лет трудового стажа на вредной работе с уплатой обязательных профессиональных пенсионных взносов. При этом получатель должен или уволиться с нее, или перейти на "легкую" работу.

Спецсоцвыплата назначается из четырех источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ);

из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;

за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Так как прожиточный минимум в 2025 году равен 46 228 тенге, то минимальный размер "шахтерского пособия" в полном размере равен 184 912 тенге плюс выплата за счет пенсионных накоплений. Другими словами, реальный размер индивидуален для каждого казахстанца.

Однако стоит учесть, что на самом деле не всем казахстанцам положена "полная" выплата из четырех источников. Некоторым назначают выплату из двух: за счет накоплений в ЕНПФ и из республиканского бюджета, то есть 92 456 тенге плюс накопления.

Такой вариант доступен тем, кто когда-то в прошлом работал на вредном производстве, а на момент обращения за ССВ являются безработными или уже трудятся на "легкой" работе.

Между тем следует отметить, что чаще всего граждане оформляют именно полное "шахтерское пособие". Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года за назначением ССВ обратилось 1 957 человек.

В итоге 1 940 граждан смогли оформить спецсоцвыплату, причем большая часть из них, то есть 1 813 человек, начали получать полную выплату. "Половинку" оформили только 127 граждан.

При этом 1 человек получил отказ в назначении выплаты и еще 16 человек пока находятся на стадии рассмотрения. При этом 74 гражданина ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией и еще 50 граждан не ответили на SMS-сообщение.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (два источника – 17, четыре – 217), Восточно-Казахстанской (два источника – 16, четыре – 180) и Костанайской (два источника – 2, четыре – 180) областях.

В прошлом году получателями "шахтерского пособия" стали 13 568 граждан. Из них 10 475 – полной выплаты, а 3 093 – выплаты из двух источников. При этом средний размер ССВ составил более 208 тыс. тенге.