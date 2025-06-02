На какие пособия могут рассчитывать казахстанцы, работающие по договорам ГПХ

Помимо официального трудоустройства, работодатели могут предлагать казахстанцам оформление по договору оказания услуг. При этом с 2025 года такие работники стали более защищенными, сообщает NUR.KZ.
- С 1 января 2025 года работники по договорам ГПХ в Казахстане получили право на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) при наступлении ряда социальных рисков.
- Размеры социальных выплат для работников по ГПХ зависят от полноты уплаченных социальных отчислений и стажа участия в системе.
- Несмотря на расширение социальной защиты, работники по ГПХ все еще не имеют права на оплачиваемый ежегодный отпуск и больничный лист, которые доступны при официальном трудоустройстве.
Оформление по Трудовому кодексу (ТК) обеспечивает казахстанцам защиту их интересов.
Так, в рамках трудового договора за них осуществляются пенсионные взносы на будущую старость, есть возможность получать больший размер пособий и соцвыплат, оплачиваемые больничные листы и ежегодный трудовой отпуск, выплаты при увольнении или сокращении и так далее.
Однако некоторые работодатели предлагают казахстанцам альтернативное оформление в виде договора гражданско-правового характера (ГПХ). И ранее таким работникам не были доступны соцвыплаты.
Как защищены их права в 2025 году редакции NUR.KZ рассказали в Государственном фонде социального страхования (ГФСС).
Доступны ли пособия и соцвыплаты при работе по ГПХ
Как отмечают в ГФСС, с 1 января 2025 года категория лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию расширена физлицами, получающими доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам ГПХ.
То есть теперь за них уплачиваются социальные отчисления в ГФСС. Поэтому такие работники могут обратиться за соцвыплатами из ГФСС при наступлении следующих социальных рисков:
- утрата трудоспособности;
- потеря кормильца;
- потеря работы;
- потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а соответствующий больничный лист выдается в поликлинике;
- потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.
"При наступлении социальных рисков размеры социальных выплат из ГФСС рассчитываются индивидуально и напрямую зависят от полноты уплаченных социальных отчислений и стажа участия в системе.
Перед обращением за социальными выплатами рекомендуем проверять суммы социальных отчислений, поступивших в ГФСС.
Необходимо отметить, что социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС назначаются участникам системы дополнительно к базовым государственным пособиям по инвалидности и потере кормильца из бюджета", – отмечают в ГФСС.
Что остается недоступным по ГПХ
Изменения в Социальном кодексе позволили получить работникам по договорам ГПХ больше социальной защиты. Однако некоторые возможности, предоставляемые в рамках трудового договора, все еще остаются недоступными.
Например, к ним относятся оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и оплачиваемый больничный лист (социальное пособие по временной нетрудоспособности) – они предоставляются в рамках трудовых отношений при заключении с работником трудового договора.
То есть в случае работы по договорах ГПХ отпуск и отдых во время болезни не будут оплачиваться работодателем. Однако в целом с 1 января текущего такие работники получили больше возможностей в сфере социальной защиты своих интересов.
Напомним, что казахстанцам также могут предлагать трудоустройство через оформление ИП на их имя. Однако такая схема имеет свои риски для работника.
Также мы рассказывали о том, как добиться оформления трудового договора для защиты своих прав на работе.
А ранее стало известно, кому в среднем платят самые большие социальные выплаты в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2250471-na-kakie-posobiya-mogut-rasschityvat-kazahstancy-rabotayushchie-po-dogovoram-gph/