Работодатель просит оформить ИП: чем это грозит казахстанцам

Казахстанцам могут предложить работу через оформление ИП вместо трудового договора, обещая больше денег за счет снижения налогов. Но это создает риски для работника. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Компании могут применять схемы дробления бизнеса, оформляя ИП на сотрудников для снижения налоговых расходов, как отмечает налоговый эксперт Айдар Масатбаев.
- Работник с оформленным ИП сталкивается с обязательствами самостоятельно производить отчисления и сдавать налоговую отчетность, неся при этом полную ответственность.
- Хотя дробление бизнеса может быть обоснованным, умышленное дробление в целях ухода от налогов несет риски, однако в законодательстве Казахстана пока нет четкого определения ответственности за такие действия.
Вопрос налогообложения является одним из самых важных для бизнеса, поэтому компании стремятся к снижению соответствующих расходов.
Однако помимо законных способов по оптимизации налогов могут применяться непрозрачные схемы с дроблением бизнеса. При этом привлекать к этому могут не только родственников, но и наемных сотрудников, оформляя на них индивидуальное предпринимательство (ИП).
Чем это может грозить казахстанцам, рассказал Айдар Масатбаев, налоговый эксперт, управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан".
Зачем дробят бизнес
Как отмечает эксперт, ставка налогов обычно зависит от размера бизнеса, и чем он меньше, тем ниже налоги. Также имеются определенные виды налогов, которые предприниматели начинают платить при достижении определенного потолка по размеру оборота средств.
В данном случае – это налог на добавленную стоимость (НДС).
"В Казахстане ранее оборот для уплаты НДС составлял 30 тыс. МРП, но потом его уменьшили – условно сумма снизилась с 80 млн до 50 млн тенге.
Потом неуклонно росло само значение МРП, и сейчас государство столкнулось с той ситуацией, что сейчас даже 20 тыс. МРП являются довольно внушительной суммой – порядка 80 млн тенге в год.
При превышении этого порога нужно платить НДС. Естественно, у бизнеса возникает соблазн снизить эти расходы", – отмечает эксперт.
Поэтому могут применяться схемы дробления бизнеса: когда сам бизнес на общеустановленном налоговом режиме уже подходит к указанному порогу по обороту, оформляется ИП на имя, например, супруги или работника.
И таким образом у них на двоих допустимый оборот составляет уже 160 млн тенге. При этом они не платят НДС и могут претендовать на упрощенную систему налогообложения.
"Пример недавно приводил министр финансов, когда есть развлекательный комплекс, в котором, допустим, ресторан принадлежит самому предпринимателю, дискотека – другому (его супруге), караоке – у дочери, и вот так вот формируется определенный "пирог" раздельного бизнеса, который не платит НДС, а всего 3% налогов со всех своих оборотов", – сообщает эксперт.
Чем это грозит для работника с ИП
Как сообщает эксперт, схемы с оформлением ИП на сотрудника также связаны с попыткой снизить налоговые и прочие социальные расходы.
"Сотрудника увольняют и нанимают его уже как ИП. В этом случае у предпринимателя есть возможность самостоятельно определять размеры пенсионного взноса и прочих соцотчислений.
И обычно они устанавливаются исходя из минимальной зарплаты (МЗП) – 85 тыс. тенге в 2025 году.
Для сравнения: у работника зарплата на руки составляет 300 тыс. тенге, а работодатель вынужден платить 30 тыс. тенге в ЕНПФ, а также соцналог, медстраховку и прочее исходя из этой суммы.
А если он уволит сотрудника и наймет его уже как ИП с тем же доходом в 300 тыс. тенге, то предприниматель будет сам платить отчисления уже не с 300 тыс. тенге, а с 85 тыс. тенге. То есть такой вот маневр приводит к резкому снижению расходов работодателя", – отмечает эксперт.
Однако сам работник при участии в подобных схемах сталкивается с обязательством самостоятельно производить отчисления в свою пользу и сдавать налоговую отчетность. При этом ответственность будет нести он сам, а не работодатель.
"Например, обычно ведение отчетностей и бухгалтерии для такого ИП предоставляет работодатель, и в итоге работнику не нужно об этом сильно беспокоиться.
Но как только они "поругаются", работодатель закроет доступ к своим возможностям и в итоге все это придется решать физлицу – нужно пройти проверки, оформить ликвидацию ИП, а также можно столкнуться с последствиями каких-либо злоупотреблений работодателя за счет доступа к счетам ИП.
И все это придется решать самому работнику. Поэтому участие в подобных схемах может нести серьезные риски для казахстанцев", – отмечает Айдар Масатбаев.
Законность и ответственность за дробление
Как сообщает эксперт, дробление бизнеса может быть обоснованным – например, у супруга есть ресторан и лишние помещения в нем, которые он берет и просто сдает в аренду своему родственнику.
Тот тоже открывает ресторан, но с принципиально другой концепцией. То есть дробления как такового нет – на законном основании помещение сдается в аренду, взаимодействия нет у них. Налоговые декларации сдаются с разных IP-адресов, нет общих сотрудников и так далее.
"Но когда в умышленных целях сдается в аренду ради дробления бизнеса, а налоговые отчетности сдаются с одного IP-адреса, одни и те же официанты обслуживают в обоих ресторанах, которые имеют одинаковые концепции, синхронизируются проводимые мероприятия и так далее – тут явное дробление и должны наступать определенные последствия.
При этом технически в Казахстане пока что нет ответственности за дробление бизнеса. Даже такого термина и точного запрета на это нету.
Например, в конце февраля премьер-министр выступил с громким призывом, выставили уведомления некоторым предприятиям – были ситуации, когда налоговые органы выявляли взаимодействия.
Поставщики компаний работали по упрощенной декларации, они формировали ненадежных поставщиков, с отсутствием действующих сотрудников. То есть там было не как таковое дробление, а концепция неблагонадежного поставщика", – сообщает эксперт.
То есть для бизнеса пока что законом не определены последствия дробления. Однако казахстанские работники, которых могут привлекать для подобных схем, точно будут самостоятельно нести риски.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2230577-rabotodatel-prosit-oformit-ip-chem-eto-grozit-kazahstancam/