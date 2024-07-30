Кому в среднем платят самые большие соцвыплаты в Казахстане

С начала года соцвыплаты из ГФСС получили более 1 млн казахстанцев. Всего назначается пять видов выплат, а их средний размер варьируется от 57 тыс. до 1,5 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Официально работающие казахстанцы при возникновении определенных ситуаций могут рассчитывать на получение соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Всего предусмотрено пять социальных рисков, в рамках которых гражданам положены выплаты:

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью и родами;

потеря дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за первую половину 2024 года социальные выплаты из ГФСС получили более 1 млн граждан. Всего им было выплачено 453 млрд тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выплаты какого размера получают казахстанцы

Величина каждой соцвыплаты рассчитывается индивидуально. Так, например, средний размер выплаты по утрате трудоспособности в первом полугодии составил 57 220 тенге. Всего ее получили более 94,8 тыс. человек на 23,1 млрд тенге. Стоит отметить, что данная выплата назначается дополнительно к государственному пособию по инвалидности.

Средний размер соцвыплаты по случаю потери кормильца составил 59 968 тенге. Всего ее получили 63,4 тыс. семей на сумму 17,1 млрд тенге. Она также назначается дополнительно к государственному пособию.

Что касается выплаты по случаю потери работы, то ее средний размер на текущий момент составил 73 081 тенге. За полгода ее получили порядка 180,2 тыс. граждан, а общая сумма выплат достигла 39 млрд тенге. О том, как назначают эту соцвыплату и от чего зависит ее размер, мы подробно рассказывали здесь.

Отдельно стоит отметить поддержку семей с детьми, ведь размеры их соцвыплат заметно выше, чем у остальных категорий получателей.

Так, средний размер единовременной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами в прошедшем полугодии превысил 1,5 млн тенге. Всего по состоянию на 1 июня эту соцвыплату получили 129,5 тыс. человек на общую сумму 180,8 млрд тенге.

После рождения ребенка казахстанцы также могут в течение полутора лет получать соцвыплату по случаю потери дохода в связи с уходом за ним. Ее средний размер составил 81 823 тенге. За шесть месяцев эту выплату получили 137,7 тыс. человек, а общая сумма достигла 193 млрд тенге.

Важно учитывать, что в отличие от государственных пособий, которые положены всем гражданам во время возникновения социальных рисков, выплаты из ГФСС могут получить только работающие граждане, за которых работодатель регулярно платил отчисления.