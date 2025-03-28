Размер соцвыплаты по беременности и родам ограничили в Казахстане

В Казахстане установили максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам. Теперь он равен 7 МЗП независимо от количества работодателей. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане ограничили размер декретных выплат, установив максимальный учитываемый доход в 7 минимальных зарплат (595 000 тенге в 2025 году) независимо от числа работодателей.

Министерство труда и социальной защиты населения РК внесло изменения в правила назначения социальных выплат по беременности, родам и уходу за ребенком для предотвращения искусственного завышения выплат.

По словам министра труда Светланы Жакуповой, некоторые граждане используют "лазейки" для получения завышенных выплат, что приводит к несправедливому перераспределению социальных отчислений.

Казахстанцы, за которых работодателями были уплачены социальные отчисления, могут рассчитывать на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Одна из них – соцвыплата в связи с беременностью и родами. Она выплачивается единовременно в размере среднемесячного дохода за срок, указанный в больничном листе, выданном вышедшей в декрет казахстанце.

Стандартный срок составляет 126 дней. То есть "декретница" обычно получает соцвыплату по беременности и родам в размере 4,2 своей средней зарплаты, которая стала объектом исчисления социальных отчислений за последний год.

Максимальный ежемесячный доход, который учитывается для удержания социальных отчислений и, соответственно, для последующего расчета социальных выплат, равен 7 минимальным заработным платам (МЗП), или 595 000 тенге в 2025 году. Но этот предел действует для каждого из работодателей, если их несколько.

При этом социальные выплаты по беременности и родам могут рассчитываться на основе совокупного дохода от нескольких работодателей, что дает возможность искусственно их завышать. Например, посредством фиктивного трудоустройства или регистрации индивидуального предпринимательства (ИП).

В связи с этим, как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в правила назначения социальных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, были внесены изменения.

Беременная женщина. Иллюстративное фото: damircudic/Getty Images

В частности, изменения предусматривают использование в расчете социальной выплаты по беременности и родам среднемесячного дохода, не превышающего 7 МЗП за один месяц, независимо от числа плательщиков. Отметим, что такое же ограничение уже действует при расчете выплаты по уходу за ребенком.

Также было решено исключить из расчета размера социальных выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет социальные отчисления, уплаченные после даты наступления социального риска.

Данные поправки разработаны для обеспечения целевого использования активов ГФСС и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат.

В Минтруда рассказывают, что в 2024 году из ГФСС были произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. При этом в 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан.

"Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру – это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы", – отметила глава ведомства Светлана Жакупова.

Между тем с сентября 2024 года более 2 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 4,7 млрд тенге.

Напомним, что средний размер декретных выплат в 2024 году в Казахстане составил 1,6 млн тенге.