Заявку на соцвыплату по утрате трудоспособности в Казахстане теперь можно подать онлайн

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Работающим казахстанцам, которые утратили трудоспособность, полагаются социальные выплаты из ГФСС. Теперь для их получения не обязательно идти с документами в ЦОН – все можно провести в онлайн-формате. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

В некоторых случаях казахстанцы, которые делают все положенные отчисления, могут рассчитывать на выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Это касается и ситуации, когда человек больше не может работать.

В этом случае ему полагается социальная выплата по случаю утраты трудоспособности, размер которой, кстати, был увеличен в мае текущего года. По последним данным, в Казахстане насчитывается порядка 90 тысяч человек, которые утратили трудоспособность. Всем им полагается соцвыплаты.

Раньше, чтобы начать их получать, нужно было прийти в ЦОН со всеми необходимыми документами. Сейчас процедуру упростили, и теперь, чтобы оформить пособие никуда идти не нужно – все можно сделать в онлайн-формате на портале Электронного правительства eGov.kz.

Стоит отметить, что это не единственная социальная выплата в Казахстане, заявление на которую можно подать дистанционно. Ранее мы рассказывали и о других пособиях и соцвыплатах, которые можно оформить онлайн.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Чтобы подать заявку через портал, в разделе «Помощь семьям» необходимо выбрать пункт «Назначение социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности». После этого пользователь должен авторизоваться, заказать услугу, заполнить все обязательные сведения и подписать свое заявление электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Стоит отметить, что все необходимые сведения для получения социальной выплаты – наличие инвалидности и степень утраты трудоспособности, а также данные о поступлениях отчислений в ГФСС за последние два года – будут проверяться автоматически.

Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней. По истечении этого времени заявитель получит или уведомление о назначении социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, или же отказ с объяснением причин. Результат придет в личный кабинет заявителя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1985478-sotsvyplatu-po-utrate-trudosposobnosti-v-kazahstane-teper-mozhno-podat-onlayn/