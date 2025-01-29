Платить соцотчисления обязали работников без трудового договора в Казахстане

В 2025 году введут обязательные социальные отчисления за граждан, которые работают по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Платить придется самим работникам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, работодатели обязаны не только платить своим работникам зарплаты, но и производить за них социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Таким образом у казахстанцев возникает "подушка безопасности", если с ними что-то случится.

До сих пор работодатели не обязаны были платить соцотчисления за людей, работающих по договору ГПХ. Однако с 1 января 2025 года это изменилось. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, теперь такие работники также подлежат обязательному социальному страхованию.

Стоит отметить, что за работников, работающих по трудовому договору, работодатель уплачивает соцотчисления за собственный счет. Что касается граждан, которые заняты в рамках договора ГПХ, то отчисления будут высчитываться с их дохода.

"Объектом исчисления социальных отчислений для данных работников является сумма дохода, получаемого по договору ГПХ, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в ГФСС", – сообщили в Минтруда.

Ставка социальных отчислений действует в размере 5% от дохода. При этом в расчет должно идти не более семи минимальных зарплат в месяц, то есть 595 000 тенге в 2025 году.

При этом также отмечено, что если доход работника составит менее одной минимальной заработной платы (МЗП), то уплачивать все равно придется сходя из МЗП.

Если же гражданин имеет несколько договоров ГПХ с одним работодателем, то минимальный и максимальный объекты исчисления соцотчислений применяются к общему полученному доходу от одного плательщика (налогового агента).

Платить социальные отчисления нужно будет не позднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором работник получил доход.

Как отметили в ведомстве, нововведение позволит усилить социальную защиту данной категории граждан, ведь они при наступлении страхового случая смогут получать соцвыплаты из ГФСС по случаям:

потери работы;

утраты трудоспособности;

потери кормильца;

потери дохода в связи с беременностью и родами;

потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие суммы в среднем платили казахстанцам из Государственного фонда социального страхования в 2024 году.