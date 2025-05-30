На что хватает пособий и выплат по уходу за ребенком в Казахстане

Казахстанцы, ухаживающие за ребенком в возрасте до 1,5 года, могут получать ежемесячные выплаты одного из двух видов. Сколько денег платит государство и на что этого хватает, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане существуют различные виды государственной поддержки семей с детьми, включая единовременные выплаты при рождении и ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Размер ежемесячного пособия для неработающих матерей (от 22 648 до 34 995 тенге) может быть недостаточным для покрытия базовых потребностей ребенка в подгузниках и детском питании.

Работающие родители, ушедшие в декретный отпуск, могут получать социальные выплаты по уходу за ребенком в среднем размере 92 522 тенге, что более вероятно покроет основные расходы на ребенка.

В Казахстане имеется несколько видов поддержки семьи при рождении детей.

Так, в первую очередь назначается единовременная выплата (пособие) из государственного бюджета по рождению ребенка. Ее размер зависит от того, какой по счету родился ребенок:

за первого, второго и третьего – по 38 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 149 416 тенге в 2025 году;

в 2025 году; за четвертого и последующих – по 63 МРП, или 247 716 тенге.

Далее виды ежемесячных выплат разделяются на две категории: для неработающих и работающих родителей.

Рассмотрим соотношение именно ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и безработным родителям с ценами на подгузники и детскую молочную смесь.

Поддержка безработных мам

Так как после рождения за ребенком требуется особый уход, безработные мамы ежемесячно получают соответствующее пособие до достижения им возраста 1,5 лет. Его размер также зависит от того, какой у казахстанки по счету ребенок:

за первого – 5,76 МРП, или 22 648 тенге ;

; за второго – 6,81 МРП, или 26 777 тенге ;

; за третьего – 7,85 МРП, или 30 866 тенге ;

; за четвертого и последующих – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

То есть эту помощь для обеспечения ребенка получают именно нетрудоустроенные матери (за каждого из детей выплаты назначаются отдельно).

Беременная женщина с ноутбуком. Иллюстративное фото: J.A. Bracchi/Getty Images

На что хватит пособия для неработающих мам

Как было указано выше, размер пособия для неработающих мам по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет от 22 648 до 34 995 тенге в зависимости от очередности детей.

Согласно данным из Сети, на одного ребенка расходуется (приблизительное среднее значение с учетом дефекации) следующее количество подгузников:

до 1 месяца – около 6 штук в сутки, или 180 в первый месяц жизни;

с 1 до 6 месяцев – около 10 штук за день и 300 за месяц (1 500 подгузников за весь этот период);

с полугода до 1,5 лет – около 7 штук в сутки и 210 в месяц (всего 2 440 единиц за данный период).

Согласно данным популярного маркетплейса, цены на подгузники для ребенка весом 2-5 кг варьируются от 7 тыс. тенге и до 11 900 тенге за пачку на 80-96 штук.

То есть для обеспечения подгузниками ребенка в возрасте до 1 месяца (в среднем 180 единиц) потребуется от 15 тыс. до 25 тыс. тенге в зависимости от бренда и вместимости упаковки.

В случае неработающей мамы выплаты на первого ребенка составляют 22 648 тенге в 2025 году. И этой суммы может с трудом хватить на подгузники, если приобретать наиболее доступные варианты. А с возрастом количество затрачиваемых подгузников увеличивается.

Подгузник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Что касается молочной детской смеси, то в первый месяц жизни ребенка необходимое количество питания составляет около 8-10 пачек по 400 грамм (по установленным нормам для случаев, когда нет грудного вскармливания).

Далее по возрасту количество смеси регулируется педиатром индивидуально, поэтому подсчет усложнен и будет учитываться только первый месяц.

В то же время стоимость питания начинается от 2,5 тыс. тенге и до 24 470 тенге за одну пачку весом в 400 грамм.

Соответственно, в месяц понадобится минимум от 18 тыс. тенге на питание, что в сочетании с минимальной стоимостью подгузников (15 тыс. тенге) превысит сумму ежемесячного пособия для неработающих мам (от 22 648 до 34 995 тенге).

Однако на подобные случаи имеется возможность получать детское питание за счет государства.

Выплаты для работающих родителей

Если оба родителя имеют постоянную работу, то вместо пособия мамы и даже папы могут получать социальные выплаты по потере дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, если официально уйдут в декретный отпуск.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Размер средней соцвыплаты на 1 апреля составил 92 522 тенге – именно эта мера должна обеспечивать помощь в содержании ребенка для одного из работающих родителей, который временно теряет трудоспособность.

Также работающие мамы получают выплату по беременности и родам, которая оформляется по больничному листу с 30 недели беременности (стандартный срок листа равен 126 календарным дням).

На что хватит выплат у работающих родителей

Соцвыплаты по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих мам (в среднем 92 522 тенге в на 1 апреля 2025 года) может хватить для обеспечения ребенка самыми необходимыми принадлежностями.

Однако точный размер этой соцвыплаты для каждого индивидуального случая зависит от дохода ухаживающего родителя. Но в целом она оказывается больше, чем государственное пособие.

Другими словами, размера ежемесячной финансовой помощи от государства неработающим мамам может оказаться недостаточно для покрытия расходов на обеспечение новорожденного ребенка основными потребностями в виде подгузников и сухой смеси.

А в случае работающего родителя выплаты могут оказаться большего размера и покрыть больше нужд в процессе воспитания ребенка.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года многодетные семьи и награжденные матери получили выплаты на 99,9 млрд тенге. Еще более 153 млрд тенге получили женщины, которые недавно родили ребенка.

Также мы рассказывали, на сколько выросли размеры государственных пособий по рождению ребенка, по уходу за ним, а также для многодетных семей в текущем году.

Дополнительно напомним, что имеются пособия и выплаты для прочих категорий населения. Их размеры привязаны к МРП или прожиточному минимуму.