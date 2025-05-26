Сколько пенсионных накоплений осталось "вернуть" управляющим в Казахстане

К маю 2025 года инвестдоход ЕНПФ начал расти, однако еще предстоит "вернуть" порядка 249,76 млрд тенге, которые были потеряны в прошлые месяцы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев растут не только за счет взносов, но и благодаря их инвестированию в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

Занимаются этим пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) и Национальный банк РК. Ранее стало известно, что по итогам апреля впервые в 2025 году им удалось заработать, а теперь стали известны конкретные суммы.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 мая 2025 года ситуация у управляющих сложилась следующим образом:

Национальный банк РК управляет активами ЕНПФ на 22,63 трлн тенге , которые сформировались за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов. В тенге инвестировано 59,63% суммы, а в долларах – 40,37%. Несмотря на успехи в апреле, пока доходность с начала года остается отрицательной – минус 1,05%, что в деньгах составляет 231,54 млрд тенге;

управляет активами ЕНПФ на , которые сформировались за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов. В тенге инвестировано 59,63% суммы, а в долларах – 40,37%. Несмотря на успехи в апреле, пока доходность с начала года остается отрицательной – что в деньгах составляет также Нацбанк управляет накоплениями, которые формируются за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). На 1 мая общая сумма активов составила 372,84 млрд тенге. Все 100% средств инвестированы в тенге. Доходность также пока отрицательная – минус 5,94% , что в деньгах составляет 18,22 млрд тенге;

управляет накоплениями, которые формируются за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). На 1 мая общая сумма активов составила Все 100% средств инвестированы в тенге. Доходность также пока отрицательная – , что в деньгах составляет под управлением Halyk Finance находилось порядка 37 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 60,2%, в долларах – 39,8%. С начала года управляющий заработал 174,42 млн тенге и достиг доходности в 0,45%;

находилось порядка В национальной валюте инвестировано 60,2%, в долларах – 39,8%. С начала года управляющий заработал и достиг доходности в у Jusan Invest под управлением было более 11,7 млрд тенге. В тенге хранится 67%, в долларах – 31,58%, а в других валютах – 1,42%. С начала года управляющий заработал 169,44 млн тенге и показал доходность в 1,38%;

под управлением было более В тенге хранится 67%, в долларах – 31,58%, а в других валютах – 1,42%. С начала года управляющий заработал и показал доходность в Halyk Global Markets управляет активами на сумму почти 5,5 млрд тенге. В нацвалюте инвестируется 69,72%, а в долларах – 30,28%. С начала года инвестиционный доход компании составил 92,57 млн тенге , что равно 1,62%.

управляет активами на сумму В нацвалюте инвестируется 69,72%, а в долларах – 30,28%. С начала года инвестиционный доход компании составил , что равно "Сентрас Секьюритиз" распоряжается активами на сумму свыше 2,3 млрд тенге. В тенге хранится 69,82%, а в долларах – 30,18%. За четыре месяца компания заработала для вкладчиков 52,67 млн тенге и достигла доходности в 2,32%;

распоряжается активами на сумму В тенге хранится 69,82%, а в долларах – 30,18%. За четыре месяца компания заработала для вкладчиков и достигла доходности в BCC Invest управляет активами почти на 6,2 млрд тенге. В нацвалюте инвестируется 75,77% средств, а в долларах – 24,23%. С начала года компания показала самую высокую доходность и заработала 246,47 млн тенге, что составляет 4,02%.

Доходность активов ЕНПФ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что все частные компании действительно выбрались из "минуса" и на счетах их клиентов уже наблюдается рост накоплений. Нацбанку пока остается вернуть вкладчикам порядка 249,76 млрд тенге, однако, учитывая текущую тенденцию, вполне возможно, что этого получится добиться уже в мае.

Напомним, по последним данным активы ЕНПФ достигли 23,1 трлн тенге – за последний год сумма выросла на 21,7%, или на 4,11 трлн тенге.

При этом важно помнить, что даже отсутствие успехов и постоянные убытки в реальности не повлияют на благосостояние граждан, ведь при их выходе на пенсию государство выплачивает компенсацию за обесценивание пенсионных накоплений.

Между тем отметим, что на размер будущей пенсии за счет накоплений негативно влияют изъятия на улучшение жилищных условий или лечение.