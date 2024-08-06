Казахстан оказался в конце рейтинга по качеству жизни в стране

Казахстан в рейтинге независимого аналитического портала, оценивавшего качество жизни, оказался на 72 месте из 83 стран, передает Ranking.kz.

Как сообщает портал, в середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com.

При этом в антитоп наша страна попадает не в первый раз. Оказалось, что в прошлом году Казахстан был на 74 месте, а в 2022 - на 76-м.

Отмечается, что рейтинг независимого аналитического портала Numbeo.com сформирован на основе расчетного индекса качества жизни, на который влияют данные о стоимости жизни, покупательной способности, безопасности, экологии и разным социальным аспектам.

У Казахстана общий индекс качества жизни в середине текущего года составил 102 при максимальном 219,3. В сравнении с развитыми странами в Казахстане невысокая покупательная способность, дорогое жилье, плохая экология.

При этом стоимость жизни в нашей стране относительно невысока, безопасность и здравоохранение находятся на среднем уровне.

Издание приводит также результаты исследований Всемирного банка, согласно которому казахстанцам задали около 100 вопросов из разных аспектов жизни, от доступности медицинских услуг до миграции.

"По данным на июнь текущего года доля респондентов, которые были полностью или частично удовлетворены своей жизнью, составила 96,5%. За год она поменялась лишь незначительно, всего на 0,1 процентного пункта. Доля недовольных была невелика - всего 3,5%", - отмечается в сообщении.

Также, отвечая на вопрос "Как вы оцениваете текущие экономические условия в вашем городе, районе", 50,6% опрошенных казахстанцев считали, что они живут в хороших и очень хороших условиях.

Отмечается, что национальные выборочные обследования качества жизни близки к выводам проекта Всемирного банка. Согласно результатам опросника Бюро национальной статистики, в текущем году суммарная доля удовлетворенных или частично удовлетворенных своей жизнью составила 99,8%.

Из них меньшая доля пришлась на первую категорию: полностью довольны были 43,8%.

Согласно информации на портале, в целом довольны экономическим состоянием своих семей были только 36,6% опрошенных казахстанцев, своим финансовым положением - 34,8%.

Полностью удовлетворены условиями своей жизни были 52,5% респондентов.

Ранее мы рассказывали, в каком регионе Казахстана выше качество жизни, чем в Алматы.

Отмечается, что чаще всего лидерами во всех трех факторах (экономика, человеческие ресурсы, инфраструктура) отметились Актау и Степногорск. А из крупнейших городов только Алматы и Астана один раз отметились в лидерах (экономика и бизнес).

В целом регионы, оказавшиеся в группе риска, характеризуются проблемами качества и чистоты атмосферного воздуха, оценки работы городского акимата (маслихата), стоимости жилья (включая аренду), качества воды, чрезмерным шумом в городе и сложностями в трудоустройстве.

Мы также ранее писали, что по данным аналитиков, качество жизни в городах Казахстана падает. По десятибалльной системе средняя оценка качества жизни в казахстанских городах в 2023 году составила всего 4,6 балла. Годом ранее было 4,8. Где ухудшился показатель, мы писали здесь.

Годом ранее Бюро нацстатистики провело исследование, чтобы понять, удовлетворены ли жители Казахстана качеством жизни. Больше половины ответили, что нет.

На официальном сайте Бюро нацстатистики приводится такое определение качества жизни - это междисциплинарное понятие, характеризующее эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей, уровень интеллектуального, культурного и физического развития, а так же степень обеспечения безопасности жизни.