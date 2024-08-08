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Аналитики заявили о постепенном "старении" населении Казахстана

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Бабушка с дедушкой идут по дороге
Пожилая пара. Иллюстративное фото: pexels.com

Аналитики сообщили об увеличении ожидаемой продолжительности жизни казахстанцев. Наибольший рост зафиксировали в Алматы, Астане, Шымкенте и двух областях, передает NUR.KZ со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно итогам на 2023 год, ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев увеличилась, достигнув текущего максимального значения - 75,09 лет.

Аналитики отмечают, что данный показатель в Казахстане растет с каждым годом, а существенное его снижение наблюдалось в период пандемии COVID-19 - в 2020-2021 годах. При этом с 2022 года ожидаемая продолжительность жизни снова начала возрастать.

Наиболее высокая ожидаемая продолжительность жизни по Казахстану зафиксирована в:

  • Алматы (78,28);
  • Астане (78,09);
  • Шымкенте (76,32);
  • в Мангистауской (75,84) и Атырауской (75,29) областях.

Отмечается, что это средние значения с учетом всех поколений, начиная с рождения.

Все эта ситуация приводит к заметному увеличению числа пожилых граждан. К примеру, на начало текущего года в стране насчитали более 2,7 млн человек в возрасте от 60 лет, то есть за год показатель увеличился на 4,2%.

Как утверждают специалисты, доля пожилых в Казахстане будет только расти. А к 2050 году по республике может наблюдаться высокий уровень демографической старости на фоне увеличения продолжительности жизни - каждому шестому казахстанцу будет больше 60 лет.

Согласно прогнозам международных и казахстанских экспертов, к 2050 году в стране продолжится сокращение коэффициента потенциальной поддержки приблизительно до 4 - это может серьезно увеличить нагрузку на трудоспособное население.

К слову, данный коэффициент рассчитывается как отношение численности людей трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) к числу людей от 65 лет.

О том, что население Казахстана начинает "стареть", эксперты говорили еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что за 10 лет доля граждан пенсионного возраста увеличилась, в то время как доля граждан трудоспособного возраста - снизилась.

В марте этого года мы писали, чем грозит рост продолжительности жизни людей во всем мире. По мнению специалистов, это может привести к риску не получить в старости достаточной пенсии, а решение видится в повышении пенсионного возраста.

Между тем в Китае недавно заявляли о возможности повышения пенсионного возраста в стране из-за старения населения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146305-analitiki-zayavili-o-postepennom-starenii-naselenii-kazahstana/

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