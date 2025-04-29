Влияют ли изъятия накоплений из ЕНПФ на размер будущей пенсии казахстанцев

Используя пенсионные накопления на жилье или лечение, некоторые казахстанцы думают, что это не влияет на размер пенсии. Но они таким образом уменьшают будущие выплаты. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения. Чтобы появилась такая возможность, у гражданина на счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) должна храниться определенная сумма средств.

Порог минимальной достаточности определяется для каждой возрастной группы отдельно и в 2025 году может варьироваться от 3 260 000 тенге до 9 890 000 тенге. Эта сумма по сути, показывает не то, сколько человек может изъять, а сколько должно у него остаться после изъятия.

При этом некоторые казахстанцы неправильно понимают сам смысл порога минимальной достаточности. Как рассказали в официальном Telegram-канале ЕНПФ, часть вкладчиков думает, что снятие пенсионных накоплений на жилье или лечение никак не отразится на размере будущей пенсии, ведь "порог" остался нетронутым.

Однако это не так. Важно помнить, что размер выплаты из ЕНПФ зависит от суммы средств, которая хранится у вкладчика – чем их больше, тем выше выплаты. Соответственно, любое изъятие накоплений автоматически уменьшает размер пенсии в будущем.

Также важно учитывать, что размеры порогов минимальной достаточности рассчитываются с учетом того, что вкладчик после изъятия средств с пенсионного счета будет регулярно отчислять взносы от дохода, составляющего не менее минимальной зарплаты. В противном случае к наступлению пенсионного возраста его накопления могут быть минимальными.

Более того, выплаты за счет средств, накопленных в ЕНПФ, в отличие от государственной пенсии, производятся только пока есть эти самые накопления – они прекратятся, как только средства на индивидуальном пенсионном счете закончатся.

В связи с этим в ЕНПФ призвали граждан подумать и взвесить все "за" и "против", перед тем как использовать свои накопления на улучшение жилья или оплату лечения.

"Накопительная пенсионная система Казахстана ориентирована, прежде всего, на обеспечение граждан после выхода на пенсию. Поэтому прежде, чем принять решение о снятии пенсионных средств, необходимо понять, на какой уровень пенсии мы рассчитываем по достижении пенсионного возраста и определить для себя приоритеты", – подытожили в фонде.

Между тем ранее стало известно о точной сумме, которую нужно накопить на своем индивидуальном пенсионном счете, чтобы будущая выплата по возрасту превысила 300 тыс. тенге.

Также мы рассказывали о том, какие выплаты из ЕНПФ получают казахстанцы на данный момент.