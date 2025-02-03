Сколько людей проживают в Казахстане по данным 2025 года, рассказали в Бюро нацстатистики

Бюро национальной статистики опубликовало данные по численности населения Казахстана. На 1 января 2025 года в стране проживает 20 286 084 человека, передает NUR.KZ.

По данным Бюро, численность населения Казахстана на начало 2024 года составляла 20 033 842 человека. Прирост населения за 2024 год составил 252 242 человека.

По численности населения в областях Казахстана лидируют:

Туркестанская область (2 154 334 человека, прирост за 2024 год 12 163 человека),

Алматинская область (1 560 377 человек, прирост за 2024 год 29 210 человек),

Жамбылская область (1 133 984 человека, отток за 2024 год 80 человек),

Карагандинская область (1 135 351 человек, отток за 2024 год 1367 человек).

Среди городов самыми населенными являются:

Алматы (2 292 333 человека, прирост за 2024 год 63 658 человек),

Астана (1 528 887 человек, прирост за 2024 год 98 782 человек),

Шымкент (1 256 263 человека, прирост за 2024 год 34 197 человек).

Из 20 033 842 человек в Казахстане - 12 774 743 живут в городах, приток городского населения за 2024 год составил 266 823 человека.

Сельское население Казахстана - 7 511 341 человек на 1 января 2025 года - уменьшилось за 2024 год на 14 581 человека.

Добавим, ранее в Минздраве Казахстана рассказали о том, сколько детей родилось в нашей стране в новогоднюю ночь.

Так, в ночь 1 января в родильных домах республики родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области.

"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 34 малыша, на втором месте - Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости город Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение", - заявили в Минздраве.