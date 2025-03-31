Сколько иностранцев получают пенсию из ЕНПФ в Казахстане

Граждане стран ЕАЭС, которые трудятся в Казахстане, могут получать выплаты из ЕНПФ. Сейчас пенсию по возрасту за счет накоплений получают 180 иностранных граждан. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане работает много граждан иностранных государств, в том числе и стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

При официальном трудоустройстве за них, как и за казахстанцев, работодатели производят пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а в будущем они могут начать получать выплаты из ЕНПФ наравне с гражданами страны.

Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, с начала 2021 года и по март 2025 года 97 378 трудящимся иностранным гражданам ЕАЭС в Казахстане были открыты индивидуальные пенсионные счета и перечислены на них взносы.

За это же время ЕНПФ исполнил заявления на пенсионные выплаты от 202 граждан стран союза. Пенсию по возрасту начали получать 180 иностранцев, а еще 22 – оказались наследниками умерших иностранных граждан, которые официально трудились в Казахстане.

Граждане получают такие выплаты благодаря соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся, которое было подписано странами-участницами ЕАЭС в 2021 году. По сути, все страны союза признают право на получение пенсионных выплат иностранцев, если те долгое время работали у них.

Поэтому стоит помнить, что соглашение работает в обе стороны. Казахстанцы могут официально и абсолютно законно получать две пенсии: одну в Казахстане, а вторую – в стране, где долгое время трудились.

С начала 2021 года 11 гражданам Казахстана, которые трудились в России и Кыргызстане, назначили пожизненные выплаты из пенсионных фондов этих стран, и еще 1 человек начал получать пенсию по потере кормильца из России.

Важно отметить, что при несоответствии с условиями международного договора право иностранных граждан на получение пенсии в Казахстане может быть ограничено.