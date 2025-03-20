Можно ли за отдельную плату снять пенсионные накопления в Казахстане

Казахстанцам предлагают за отдельную плату снять с пенсионного счета средства свыше порога минимальной достаточности. Но это можно сделать бесплатно и без посредников. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Такая возможность есть у граждан, которые накопили на своих счетах сумму, превышающую порог минимальной достаточности, пенсионеров, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода, а также некоторых категорий казахстанцев, получивших возможность снимать все свои накопления:

При этом сам механизм использования средств прост и с ним справится любой желающий. Однако это не мешает некоторым недобросовестным гражданам предлагать услуги по обналичиванию пенсионных денег.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в социальных сетях снова распространяются ложные объявления о "помощи" в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Причем они используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести граждан в заблуждение.

Однако важно понимать, что изъятие пенсионных накоплений для использования их при покупке жилья или оплате лечения не требует посредников. Чтобы не быть обманутым, казахстанцам следует помнить:

выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;

оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий, также как и перевод средств на специальный счет вкладчика;

целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.

В лучшем случае казахстанцы, доверив проведение "сделки" посреднику, потеряют деньги, оплатив его "услуги". А в худшем – могут оказаться жертвами мошенников. В связи с этим в ЕНПФ предостерегли граждан от передачи персональных данных третьим лицам.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы стали тратить больше пенсионных средств на оплату стоматологов. Ранее в Казахстане обсуждали возможность запретить использовать "пенсионку" на эту цель.