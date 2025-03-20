Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Можно ли за отдельную плату снять пенсионные накопления в Казахстане

Опубликовано:

Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам предлагают за отдельную плату снять с пенсионного счета средства свыше порога минимальной достаточности. Но это можно сделать бесплатно и без посредников. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Такая возможность есть у граждан, которые накопили на своих счетах сумму, превышающую порог минимальной достаточности, пенсионеров, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода, а также некоторых категорий казахстанцев, получивших возможность снимать все свои накопления:

При этом сам механизм использования средств прост и с ним справится любой желающий. Однако это не мешает некоторым недобросовестным гражданам предлагать услуги по обналичиванию пенсионных денег.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в социальных сетях снова распространяются ложные объявления о "помощи" в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Причем они используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести граждан в заблуждение.

Однако важно понимать, что изъятие пенсионных накоплений для использования их при покупке жилья или оплате лечения не требует посредников. Чтобы не быть обманутым, казахстанцам следует помнить:

  • выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;
  • оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий, также как и перевод средств на специальный счет вкладчика;
  • целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.

В лучшем случае казахстанцы, доверив проведение "сделки" посреднику, потеряют деньги, оплатив его "услуги". А в худшем – могут оказаться жертвами мошенников. В связи с этим в ЕНПФ предостерегли граждан от передачи персональных данных третьим лицам.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы стали тратить больше пенсионных средств на оплату стоматологов. Ранее в Казахстане обсуждали возможность запретить использовать "пенсионку" на эту цель.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2229744-mozhno-li-za-otdelnuyu-platu-snyat-pensionnye-nakopleniya-v-kazahstane/