Можно ли за отдельную плату снять пенсионные накопления в Казахстане

Казахстанцам предлагают за отдельную плату снять с пенсионного счета средства свыше порога минимальной достаточности. Но это можно сделать бесплатно и без посредников. Подробности читайте на NUR.KZ.
Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения.
Такая возможность есть у граждан, которые накопили на своих счетах сумму, превышающую порог минимальной достаточности, пенсионеров, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода, а также некоторых категорий казахстанцев, получивших возможность снимать все свои накопления:
- пенсионеры по выслуге лет;
- граждане, которые оформили пенсионный аннуитет.
При этом сам механизм использования средств прост и с ним справится любой желающий. Однако это не мешает некоторым недобросовестным гражданам предлагать услуги по обналичиванию пенсионных денег.
Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в социальных сетях снова распространяются ложные объявления о "помощи" в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Причем они используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести граждан в заблуждение.
Однако важно понимать, что изъятие пенсионных накоплений для использования их при покупке жилья или оплате лечения не требует посредников. Чтобы не быть обманутым, казахстанцам следует помнить:
- выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;
- оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий, также как и перевод средств на специальный счет вкладчика;
- целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.
В лучшем случае казахстанцы, доверив проведение "сделки" посреднику, потеряют деньги, оплатив его "услуги". А в худшем – могут оказаться жертвами мошенников. В связи с этим в ЕНПФ предостерегли граждан от передачи персональных данных третьим лицам.
Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы стали тратить больше пенсионных средств на оплату стоматологов. Ранее в Казахстане обсуждали возможность запретить использовать "пенсионку" на эту цель.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2229744-mozhno-li-za-otdelnuyu-platu-snyat-pensionnye-nakopleniya-v-kazahstane/