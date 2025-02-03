Какую сумму в тенге начислили детям из Нацфонда Казахстана

Участникам программы "Нацфонд – детям" в 2025 году начислили 129,38 доллара, или 67 036,95 тенге по текущему курсу. О том, как узнать размер накоплений в казахстанской валюте, читайте на NUR.KZ.

Каждому несовершеннолетнему казахстанцу в рамках программы "Национальный фонд – детям" в 2025 году было перечислено по 129,38 доллара США. В итоге у детей, которые являются получателями целевых требований второй год, теперь хранится по 232,94 доллара.

Целевые требования, то есть сумма, которая начислена на условные счета несовершеннолетних детей и пока им недоступна, хранится и инвестируется в долларах. Целевые накопления, которые переводятся на личный счет достигшего совершеннолетия казахстанца, также хранятся в долларах до их использования. Таким образом государство защищает накопления от инфляции.

Между тем точную сумму накоплений в тенге можно узнать на специальной странице "Национальный фонд – детям" на сайте Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Для этого казахстанцам достаточно просто ввести ИИН своего ребенка, и тогда система предоставит общую сумму, которая хранится на его счете. Здесь же можно выбрать валюту, в которой будет указана сумма, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на момент проверки.

Так, например, за первый год действия программы, каждый ребенок получил по 100,52 доллара. По состоянию на 3 февраля эта сумма равна 52 083,43 тенге.

В текущем году из Нацфонда поступило еще по 129,38 доллара, что составляет 67 036,95 тенге. Дополнительно к этому был начислен инвестиционный доход за прошлый год в размере 3,04 доллара, то есть по 1 575,14 тенге.

Таким образом, по состоянию на 3 февраля у ребенка, который второй год является участником программы "Нацфонд – детям", на счете хранится уже 120 695,53 тенге. Именно столько по официальному курсу сейчас составляет 232,94 доллара.

А целевые требования детей, родившихся в 2024 году, при этом составляют только 129,38 доллара. Но казахстанцы, которые вошли в систему с рождения, к 18-летию могут накопить максимально возможную сумму.

Проверка целевых требований. Снимок экрана: Единый накопительный пенсионный фонд

Использовать свои целевые накопления могут только граждане Казахстана. Даже если ребенок всю жизнь прожил в стране и на его счете уже хранятся деньги от Нацфонда, то при смене гражданства он лишается права на их получение.

Деньги можно будет забрать только после того, как его получателю исполнится 18 лет. Использовать их можно на оплату обучения или улучшение жилищных условий.

Напомним, ранее в Министерстве финансов РК рассказали о том, в каких случаях разрешено использовать деньги на любые цели, а не только те, что связаны с жильем и образованием.

Также ранее стало известно, кому из казахстанцев в 2025 году начислили сразу две выплаты из Нацфонда.