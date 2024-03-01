Как можно потратить "детские" деньги из Нацфонда на покупку жилья в Казахстане

Выплаты детям из Нацфонда можно потратить на жилье только несколькими способами, в том числе на окончательный расчет без оформления ипотеки. Как еще их можно использовать, читайте на NUR.KZ.

В 2024 году дети в Казахстане впервые получили часть инвестиционного дохода, который был заработан Национальным фондом РК. Деньги были начислены на счета почти 7 млн несовершеннолетних казахстанцев.

Эти деньги можно использовать на оплату образования или пустить их на улучшение жилищных условий. Ранее были опубликованы правила использования целевых накоплений на оплату образования – об этом мы подробно рассказывали здесь.

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде между тем были опубликованы правила использования выплат на улучшение жилищных условий.

Согласно им, казахстанцам доступны семь основных жилищных целей, на которые можно потратить целевые накопления из Нацфонда:

окончательный расчет при покупке жилья без оформления ипотеки; внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа; пополнение вклада в жилищные строительные сбережения; частичное или полное погашение ипотечного жилищного займа; приобретение жилища, а также частичное и полное погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком; оплата долгосрочной аренды с дальнейшим выкупом; строительство индивидуального жилья при наличии в собственности земельного участка с соответствующим целевым назначением.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что в правилах есть два важных уточнения. Во-первых, нет никаких ограничений, как например у некоторых льготных программ, на наличие собственного жилья. То есть никто не сможет запретить использовать деньги из Нацфонда на улучшение жилищных условий, даже если у заявителя оно уже есть.

Второй момент касается того, что за счет денег из Нацфонда нельзя купить жилье у супругов и близких родственников. А свой ипотечный заем можно погасить, только если само жилье оформлено на заемщика, а не на третье лицо.

Чтобы использовать деньги из Нацфонда, их владелец или его законный представитель, должен самостоятельно заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и указать номер банковского счета в долларах. В заявлении нужно указать сумму средств, цель их использования и подписать документ с помощью ЭЦП.

После этого у получателя будет 45 дней на то, чтобы использовать деньги по назначению и предоставить оператору программы документы, которые подтверждают, что средства действительно были использованы на разрешенную цель. В противном случае деньги вернутся обратно в ЕНПФ.

О том, что произойдет со средствами, если ими вовремя не воспользоваться, мы подробно рассказывали здесь.