Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как можно потратить "детские" деньги из Нацфонда на покупку жилья в Казахстане

Опубликовано:

Домик-копилка на фоне стройки.
Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выплаты детям из Нацфонда можно потратить на жилье только несколькими способами, в том числе на окончательный расчет без оформления ипотеки. Как еще их можно использовать, читайте на NUR.KZ.

В 2024 году дети в Казахстане впервые получили часть инвестиционного дохода, который был заработан Национальным фондом РК. Деньги были начислены на счета почти 7 млн несовершеннолетних казахстанцев.

Эти деньги можно использовать на оплату образования или пустить их на улучшение жилищных условий. Ранее были опубликованы правила использования целевых накоплений на оплату образования – об этом мы подробно рассказывали здесь.

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде между тем были опубликованы правила использования выплат на улучшение жилищных условий.

Согласно им, казахстанцам доступны семь основных жилищных целей, на которые можно потратить целевые накопления из Нацфонда:

  1. окончательный расчет при покупке жилья без оформления ипотеки;
  2. внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;
  3. пополнение вклада в жилищные строительные сбережения;
  4. частичное или полное погашение ипотечного жилищного займа;
  5. приобретение жилища, а также частичное и полное погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком;
  6. оплата долгосрочной аренды с дальнейшим выкупом;
  7. строительство индивидуального жилья при наличии в собственности земельного участка с соответствующим целевым назначением.
Домик-копилка на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что в правилах есть два важных уточнения. Во-первых, нет никаких ограничений, как например у некоторых льготных программ, на наличие собственного жилья. То есть никто не сможет запретить использовать деньги из Нацфонда на улучшение жилищных условий, даже если у заявителя оно уже есть.

Второй момент касается того, что за счет денег из Нацфонда нельзя купить жилье у супругов и близких родственников. А свой ипотечный заем можно погасить, только если само жилье оформлено на заемщика, а не на третье лицо.

Чтобы использовать деньги из Нацфонда, их владелец или его законный представитель, должен самостоятельно заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и указать номер банковского счета в долларах. В заявлении нужно указать сумму средств, цель их использования и подписать документ с помощью ЭЦП.

После этого у получателя будет 45 дней на то, чтобы использовать деньги по назначению и предоставить оператору программы документы, которые подтверждают, что средства действительно были использованы на разрешенную цель. В противном случае деньги вернутся обратно в ЕНПФ.

О том, что произойдет со средствами, если ими вовремя не воспользоваться, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2063979-kak-mozhno-potratit-detskie-dengi-iz-natsfonda-na-pokupku-zhilya-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.