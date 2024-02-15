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Как казахстанцы могут потратить деньги из Нацфонда на образование

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Слово "STUDY" из кубиков.
Образование. Иллюстративное фото: pexels.com

Детские деньги из Нацфонда казахстанцы могут потратить на образование только по пяти целям, в том числе на оплату образовательного кредита. Как еще их можно использовать, узнали журналисты NUR.KZ.

Почти 7 млн казахстанских детей в 2024 году получили свои первые выплаты из Национального фонда. Каждому ребенку было назначено 100,52 доллара. В дальнейшем сумма будет увеличиваться, а забрать деньги можно будет после наступления совершеннолетия.

При этом средства от Нацфонда можно потратить только на улучшение жилищных условий и оплату образования.

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде между тем были опубликованы Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования.

Согласно им, казахстанцам доступны пять основных образовательных целей, на которые можно потратить деньги по программе "Нацфонд – детям":

  1. частичная или полная оплата услуг казахстанских организаций, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
  2. частичная или полная оплата услуг зарубежных организаций, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
  3. пополнение образовательного накопительного вклада;
  4. внесение страховой премии по договору образовательного накопительного страхования;
  5. частичное или полное погашение образовательного кредита.
Как начать копить на учебу своего ребенка в Казахстане
Деньги на образование. Иллюстративное фото: Miljan Živkovi/Getty Images

Чтобы использовать деньги из Нацфонда, их владелец или его законный представитель должен самостоятельно заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений в целях оплаты образования с указанием номера банковского счета в долларах. В заявлении нужно указать сумму средств, цель их использования и подписать документ с помощью ЭЦП.

Как только деньги поступят на счет у получателя будет всего 45 дней для того, чтобы потратить их и предоставить уполномоченному оператору документы, которые подтверждают, что средства действительно были использованы на разрешенную цель.

В качестве доказательства использования средств подойдет:

  • договор об оказании образовательных услуг в казахстанском или иностранном учреждении и документ на оплату;
  • договор об образовательном накопительном вкладе;
  • договор образовательного накопительного страхования;
  • договор образовательного кредита.

Если вовремя не предоставить документы, то выделенные деньги будут возвращены в ЕНПФ.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом казахстанцы могут максимально эффективно потратить средства из Нацфонда на образование своих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2061115-kak-kazahstantsy-mogut-oplatit-obrazovanie-dengami-iz-natsfonda/

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