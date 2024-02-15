Как казахстанцы могут потратить деньги из Нацфонда на образование

Детские деньги из Нацфонда казахстанцы могут потратить на образование только по пяти целям, в том числе на оплату образовательного кредита. Как еще их можно использовать, узнали журналисты NUR.KZ.

Почти 7 млн казахстанских детей в 2024 году получили свои первые выплаты из Национального фонда. Каждому ребенку было назначено 100,52 доллара. В дальнейшем сумма будет увеличиваться, а забрать деньги можно будет после наступления совершеннолетия.

При этом средства от Нацфонда можно потратить только на улучшение жилищных условий и оплату образования.

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде между тем были опубликованы Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования.

Согласно им, казахстанцам доступны пять основных образовательных целей, на которые можно потратить деньги по программе "Нацфонд – детям":

частичная или полная оплата услуг казахстанских организаций, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования; частичная или полная оплата услуг зарубежных организаций, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования; пополнение образовательного накопительного вклада; внесение страховой премии по договору образовательного накопительного страхования; частичное или полное погашение образовательного кредита.

Деньги на образование. Иллюстративное фото: Miljan Živkovi/Getty Images

Чтобы использовать деньги из Нацфонда, их владелец или его законный представитель должен самостоятельно заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений в целях оплаты образования с указанием номера банковского счета в долларах. В заявлении нужно указать сумму средств, цель их использования и подписать документ с помощью ЭЦП.

Как только деньги поступят на счет у получателя будет всего 45 дней для того, чтобы потратить их и предоставить уполномоченному оператору документы, которые подтверждают, что средства действительно были использованы на разрешенную цель.

В качестве доказательства использования средств подойдет:

договор об оказании образовательных услуг в казахстанском или иностранном учреждении и документ на оплату;

договор об образовательном накопительном вкладе;

договор образовательного накопительного страхования;

договор образовательного кредита.

Если вовремя не предоставить документы, то выделенные деньги будут возвращены в ЕНПФ.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом казахстанцы могут максимально эффективно потратить средства из Нацфонда на образование своих детей.