Можно ли забрать детские выплаты Нацфонда при переезде из Казахстана

В рамках программы "Нацфонд – детям" ребенок может получить деньги, если уедет на ПМЖ из Казахстана. Но если он сменит гражданство, такое право пропадает. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанские дети получили на свои счета первые выплаты за счет инвестиционного дохода Национального фонда РК. Каждому несовершеннолетнему казахстанцу начислили 100,52 доллара. Сумма будет ежегодно расти за счет новых отчислений, а также благодаря инвестированию уже имеющихся средств.

Забрать средства можно будет после достижения ребенком 18 лет. Однако в некоторых случаях право на выплаты можно потерять. В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали о таких моментах.

Смена гражданства и выезд на ПМЖ за границу

Каждый человек волен сменить гражданство страны, однако, как объяснили в ЕНПФ, если ребенок сделает это до того, как получит свои средства, он автоматически лишится права на получение денег в рамках программы "Нацфонд – детям".

То есть забрать эти деньги, как, например, пенсионные накопления, при смене гражданства и переезде за границу будет невозможно.

При этом, как отметили в ЕНПФ, никто не запрещает участникам программы получить средства, если они просто выедут на постоянное место жительства (ПМЖ) за пределы Казахстана, сохранив казахстанское гражданство.

Получение гражданства Казахстана

Стоит отметить, что данный механизм работает и в обратную сторону. В ЕНПФ сообщают, что при получении гражданства Казахстана ребенок младше 18 лет также автоматически становится участником программы.

При этом целевые требования будут начисляться с момента получения гражданства, а не с даты его рождения.

Наследование средств

При этом программой предусмотрено наследование накоплений. Как объясняют в ЕНПФ, в случае смерти ребенка все начисленные ему средства из Нацфонда наследуют его родители или законные представители. Наследники могут использовать их на любые цели.

Напомним, деньги из Нацфонда ребенок может потратить только на улучшение жилищных условий или на оплату обучения. При этом, как сообщалось ранее, оплатить учебу в колледже таким образом не получится.