Сколько денег начислили вкладчикам ЕНПФ с начала 2024 года в Казахстане

С начала года на пенсионные счета казахстанцев было начислено более 2,8 трлн тенге инвестиционного дохода. Это почти в 2,2 раза больше, чем было в 2023 году. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С начала 2024 года на пенсионные счета казахстанцев было начислено более 2,8 трлн тенге инвестиционного дохода, что почти в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.

Все управляющие пенсионными активами, включая Национальный банк РК и пять частных компаний, показали в 2024 году доходность, вдвое превышающую инфляцию.

Национальный банк РК, управляющий основной частью пенсионных активов (более 21,8 трлн тенге), достиг доходности 14,85% за 11 месяцев, что почти в два раза больше, чем год назад.

Как известно, пенсионные активы казахстанцев не лежат "мертвым грузом". Их постоянно вкладывают в различные финансовые инструменты, чтобы получить дополнительный доход. Занимаются инвестированием пенсионных накоплений казахстанцев Национальный банк РК и пять частных компаний.

Напомним, любой желающий может выбрать себе управляющего инвестиционным портфелем (УИП) и перевести ему до 50% пенсионных накоплений. При этом выбирать одну компанию не обязательно, при желании можно передать часть средств каждому управляющему.

Стоит отметить, что и Национальный банк РК, и все частные управляющие показывают в 2024 году хорошие результаты. По состоянию на 1 декабря они получили доходность, которая вдвое превышает инфляцию, накопленную с начала года.

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по итогам ноября все управляющие заработали для казахстанских вкладчиков более 2,8 трлн тенге. Это почти в 2,2 раза больше, чем было в 2023 году (1,3 трлн тенге).

Частные управляющие инвестиционным портфелем в совокупности обладают активами на 63,3 млрд тенге. С начала 2024 года они заработали для своих клиентов более 7,9 млрд тенге:

АО "Jusan Invest" – 1,33 млрд тенге , доходность – 15,24% ;

, доходность – ; АО "Halyk Global Markets" – 602,5 млн тенге , доходность – 14,46% ;

, доходность – ; АО "BCC Invest" – 660,1 млн тенге , доходность – 13,91% ;

, доходность – ; АО "Сентрас Секьюритиз" – 199,51 млн тенге , доходность – 14,82% ;

, доходность – ; АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – 5,12 млрд тенге, доходность – 15,41%.

Что касается Национального банка РК, то общая сумма активов, которыми он управляет, в 2024 году составляет более 21,8 трлн тенге. Эта сумма хранится на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков.

Еще порядка 218,3 млрд тенге хранится на условных счетах – эти деньги в 2024 году поступили за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

За 11 месяцев Нацбанк заработал для граждан более 2,8 трлн тенге на средствах, сформированных за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов. Доходность составила 14,85% – это почти в два раза больше, чем было год назад.

Еще 14,5 млрд тенге Нацбанк заработал на инвестировании средств, сформированных за счет ОПВР. Их доходность составила 12% с начала года.

Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что в 2024 году пенсионные накопления казахстанцев не просто сохранились, несмотря на инфляцию, но и в разы увеличились благодаря инвестдоходу, который заметно стал превышать общую сумму поступающих взносов.