Успевают ли за инфляцией пенсионные накопления казахстанцев

Годовая инфляция в Казахстане достигла 8,4%. С начала года цены выросли на 7,6%. Между тем все управляющие пенсионными активами показали гораздо большую доходность. Подробности читайте на NUR.KZ.

Когда речь идет об инвестировании пенсионных накоплений казахстанцев, различные ведомства обычно уточняют, что оценивать такую деятельность нужно в рамках длительного промежутка времени.

Например, ранее стало известно, что за весь период с 1998 года доходность Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) достигла 932,52% при инфляции за это же время в 810,7%. То есть, на протяжении 26 лет накопления казахстанцев не обесцениваются, а лишь растут.

Впрочем, управляющим инвестиционным портфелем ЕНПФ есть чем похвастаться и в более коротком промежутке времени, например, в рамках 2024 года. Об успехах управляющих в прошлом месяце, можно прочитать здесь.

Согласно официальным выпискам из ЕНПФ, все управляющие, то есть Национальный банк РК и пять частных компаний, приносят реальный доход своим вкладчикам, который значительно обгоняет не только накопленную за 11 месяцев инфляцию (7,6%), но и годовой рост цен, который достиг 8,4% по итогам ноября.

Так, Национальный банк РК по итогам 11 месяцев достиг доходности в 14,85%. Стоит отметить, что этот показатель касается только инвестирования накоплений, которые формируются за счет добровольных и обязательных пенсионных взносов (ДПВ и ОПВ).

Нацбанк также инвестирует накопления, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Эти средства вкладываются исключительно в тенговые финансовые инструменты, но, несмотря на ослабление национальной валюты, все равно в этом году принесли вкладчикам доход в 12%.

Между тем частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП), которым для получения инвестиционного дохода казахстанцы могут передать до 50% от своих пенсионных накоплений, показали следующую доходность:

АО "Jusan Invest" – 15,24%;

АО "Halyk Global Markets" – 14,46%;

АО "BCC Invest" – 13,91%;

АО "Сентрас Секьюритиз" – 14,82%;

АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – 15,41%.

Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, абсолютно все управляющие пенсионными активами по итогам 11 месяцев принесли вкладчикам ЕНПФ реальный доход, который значительно обгоняет инфляцию в стране.

Напомним, казахстанцы могут самостоятельно проверить, какой доход они получили благодаря инвестициям в процентах, а также начисленную сумму в тенге. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь.