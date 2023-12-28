Сколько заработали на пенсионных накоплениях казахстанцев в 2023 году

За 11 месяцев 2023 года Национальный банк РК и частные управляющие смогли заработать на пенсионных активах почти 1,3 трлн тенге. Какой доход они принесли казахстанцам, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала 2023 года общая сумма средств, которая хранится в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), увеличилась на 2,7 трлн тенге. Их значительную часть удалось получить благодаря инвестиционной деятельности Нацбанка и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП).

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, под управлением Национального банка РК находится более 17,3 трлн тенге. На протяжении всего 2023 года он активно вкладывал пенсионные активы в различные финансовые инструменты, в том числе и государственные ценные бумаги других стран.

Благодаря этому с начала года удалось заработать почти 1,28 трлн тенге. Однако общий инвестиционный доход по состоянию на 1 декабря сложился на уровне 8,11%, что немного меньше накопленной за это же время инфляции (8,9%).

Какой доход получили УИП

По состоянию на 1 декабря общая сумма пенсионных накоплений, которая находится под управлением пяти частных компаний, составила 17,41 млрд тенге.

У АО "Jusan Invest" – 5,4 млрд тенге , 67,9% которых хранится в тенге, а остальные 32,1% – в долларах. С начала года компания заработала 459,49 млн тенге. Доходность сложилась на уровне 10,7%.

– , которых хранится в тенге, а остальные – в долларах. С начала года компания заработала Доходность сложилась на уровне АО "Halyk Global Markets" управляет активами на сумму в 3 млрд тенге . Порядка 71,51% портфеля хранится в тенге, а 28,49% – в долларах. За 11 месяцев 2023 года управляющий заработал 354,77 млн тенге и показал доходность на уровне 13,86%.

управляет активами на сумму в . Порядка портфеля хранится в тенге, а – в долларах. За 11 месяцев 2023 года управляющий заработал и показал доходность на уровне В доверительном управлении АО "BCC Invest" находится 2,6 млрд тенге – 73,06% в тенге и 26,94% – в долларах. С начала года компания заработала 176,27 млн тенге. Доходность активов составила 11%.

находится – в тенге и – в долларах. С начала года компания заработала Доходность активов составила Под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" по состоянию на 1 декабря находится 987,4 млн тенге. В тенге хранится 75,94% , а в долларах – 24,06% . Компания смогла заработать 89,83 млн тенге, а ее доходность с начала года составила 9,11%.

по состоянию на 1 декабря находится В тенге хранится , а в долларах – . Компания смогла заработать тенге, а ее доходность с начала года составила У АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" под управлением было порядка 5,4 млрд тенге. В тенге компания держала 85,18% портфеля, в долларах 13,82%, а в евро – 0,99%. С начала года ей удалось заработать 153,15 млн тенге и показать доходность на уровне 15,29% с начала 2023 года.

Доходность пенсионных активов. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, частные компании в 2023 году показали лучше результаты, чем Национальный банк РК, и смогли принести своим клиентам дополнительный доход, который не был "съеден" инфляцией.

Впрочем, важно понимать, что пенсионные накопления – долгосрочные инвестиции и анализировать их результативность за короткий срок не имеет смысла. Главное, чтобы в конечном итоге деньги казахстанцев не обесценились.

Однако, даже если это произойдет, переживать гражданам не стоит. В Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции – если доходность накоплений вкладчика снизится, ему компенсируют разницу.