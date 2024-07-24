Даже Румыния и Израиль: в какие страны вложены пенсионные деньги казахстанцев в 2024 году

Накопления казахстанцев в ЕНПФ инвестируются в различные финансовые инструменты, включая облигации других государств. В какие страны они вложены и какова их доходность, читайте в материале NUR.KZ.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) собирает и хранит пенсионные накопления казахстанцев. А чтобы эти средства не обесценились до выхода вкладчиков на пенсию, они инвестируются в различные активы.

Так ранее отмечалось, что доходность этих вложений сильно превысила уровень инфляции в 2024 году. А общий объем пенсионных активов под управлением Национального банка на 1 июля 2024 года составил более 19,988 трлн тенге.

Одними из инвестиционных вложений являются иностранные государственные ценные бумаги (ГЦБ). То есть это облигации, выпускаемые правительствами других стран и отличающиеся высокой надежностью и меньшим риском. Однако их доходность также невысока.

Как сообщает пресс-служба ЕНПФ, в ценные бумаги иностранных государств было вложено 3,184 трлн тенге – это всего около 3,73% от всех активов фонда. При этом из них 1,148 трлн тенге инвестировано в 2024 году.

Где размещены деньги казахстанцев

Почти 90% из 1,148 трлн тенге, вложенных в иностранные ГЦБ в 2024 году под управлением Нацбанка, приходится на долю облигаций правительства США – это почти 1,017 трлн тенге.

Монеты и часы. Иллюстративное фото: Sawitree Pamee/EyeEm/Getty Images

Второе место по объемам инвестиций в ГЦБ занял Оман – 34,88 млрд тенге. А замыкает тройку лидеров Бразилия, на ценные бумаги которой приходится 33,05 млрд тенге.

Также среди других государств были отмечены:

Израиль – инвестировано 23,83 млрд тенге ;

; Польша – приобретено ГЦБ на 17,86 млрд тенге ;

; Венгрия – объем достиг 10,25 млрд тенге ;

; Румыния – 6,69 млрд тенге ;

; Индонезия – 4,46 млрд тенге.

В чем еще "хранят" деньги казахстанцев

Основные направления инвестирования пенсионных активов, накопленных казахстанцами, выглядят следующим образом:

государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 44,34%;

облигации квазигосударственных компаний – 9,91%;

облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,08%;

государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,73%;

акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,89%;

МФО – 1,73%.

То есть большая часть средств фонда остается в Казахстане. При этом 63,41% инвестиций осуществляется в национальной валюте, а в долларах США – 36,58% портфеля пенсионных активов.

Ранее аналитики заявили, что реальная ежегодная доходность ЕНПФ составила всего 0,1%.