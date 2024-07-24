Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Даже Румыния и Израиль: в какие страны вложены пенсионные деньги казахстанцев в 2024 году

Опубликовано:

Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Накопления казахстанцев в ЕНПФ инвестируются в различные финансовые инструменты, включая облигации других государств. В какие страны они вложены и какова их доходность, читайте в материале NUR.KZ.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) собирает и хранит пенсионные накопления казахстанцев. А чтобы эти средства не обесценились до выхода вкладчиков на пенсию, они инвестируются в различные активы.

Так ранее отмечалось, что доходность этих вложений сильно превысила уровень инфляции в 2024 году. А общий объем пенсионных активов под управлением Национального банка на 1 июля 2024 года составил более 19,988 трлн тенге.

Одними из инвестиционных вложений являются иностранные государственные ценные бумаги (ГЦБ). То есть это облигации, выпускаемые правительствами других стран и отличающиеся высокой надежностью и меньшим риском. Однако их доходность также невысока.

Как сообщает пресс-служба ЕНПФ, в ценные бумаги иностранных государств было вложено 3,184 трлн тенге – это всего около 3,73% от всех активов фонда. При этом из них 1,148 трлн тенге инвестировано в 2024 году.

Где размещены деньги казахстанцев

Почти 90% из 1,148 трлн тенге, вложенных в иностранные ГЦБ в 2024 году под управлением Нацбанка, приходится на долю облигаций правительства США – это почти 1,017 трлн тенге.

Женская рука расположена рядом с часами и стопками монет
Монеты и часы. Иллюстративное фото: Sawitree Pamee/EyeEm/Getty Images

Второе место по объемам инвестиций в ГЦБ занял Оман – 34,88 млрд тенге. А замыкает тройку лидеров Бразилия, на ценные бумаги которой приходится 33,05 млрд тенге.

Также среди других государств были отмечены:

  • Израиль – инвестировано 23,83 млрд тенге;
  • Польша – приобретено ГЦБ на 17,86 млрд тенге;
  • Венгрия – объем достиг 10,25 млрд тенге;
  • Румыния – 6,69 млрд тенге;
  • Индонезия – 4,46 млрд тенге.

В чем еще "хранят" деньги казахстанцев

Основные направления инвестирования пенсионных активов, накопленных казахстанцами, выглядят следующим образом:

  • государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 44,34%;
  • облигации квазигосударственных компаний – 9,91%;
  • облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,08%;
  • государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,73%;
  • акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,89%;
  • МФО – 1,73%.

То есть большая часть средств фонда остается в Казахстане. При этом 63,41% инвестиций осуществляется в национальной валюте, а в долларах США – 36,58% портфеля пенсионных активов.

Ранее аналитики заявили, что реальная ежегодная доходность ЕНПФ составила всего 0,1%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2138325-dazhe-rumyniya-i-izrail-v-kakie-srany-vlozheny-pensionnye-dengi-kazahstancev-v-2024-godu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie