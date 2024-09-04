Как будут определять размер новой пенсионной выплаты в Казахстане

В Казахстане приняли правила определения выплат за счет новых пенсионных взносов. Их будет пожизненно выплачивать Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане начали поэтапно вводить новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). За счет него формируются накопления, которые хранятся на условных счетах вкладчиков ЕНПФ.

Благодаря им в будущем новые пенсионные выплаты в дополнение к государственной и накопительной пенсии будут получать граждане, за которых работодатели платят и будут платить ОПВР. Это казахстанцы 1975 года рождения и младше. За вкладчиков, которые родились ранее, такие взносы не производятся.

Между тем стало известно, как именно будет выплачиваться пенсия за счет ОПВР. На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК было опубликовано постановление, которое утверждает правила определения размера и осуществления этих пенсионных выплат.

Согласно документу, пенсия за счет ОПВР будет назначаться казахстанцам, за которых работодатели уплачивали взносы в течение минимум 5 лет (60 месяцев):

при наступлении пенсионного возраста; при установлении инвалидности 1 или 2 групп, если она установлена бессрочно.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно правилам, размер выплат за счет нового пенсионного взноса будет определяться по сложной формуле, которая учитывает:

фактор текущей стоимости, то есть сколько денег нужно, чтобы обеспечить человека выплатами с учетом его возраста, ожидаемой продолжительности жизни и инфляции;

коэффициент баланса – отношение накоплений, сформированных из ОПВР, которые хранятся в ЕНПФ, к той сумме, которую он должен будет выплатить;

смягченный коэффициент баланса, с помощью которого можно будет нивелировать внезапные изменения в обычном коэффициенте.

При этом максимальный размер пенсии за счет ОПВР будет составлять 2 прожиточных минимума, которые устанавливаются законом "О республиканском бюджете". Например, в 2024 году эта сумма равна 86 814 тенге, а в 2025 году предположительно составит 92 456 тенге.

Как отмечается в постановлении, такие выплаты будут осуществляться пожизненно – до самой смерти человека. Также они прекратятся, если получатель уедет на ПМЖ в другую страну или сменит гражданство.

При этом, если гражданин уедет из страны, он сможет забрать только накопления, которые хранились на его индивидуальном счете, а вот деньги, которые были уплачены в рамках ОПВР, останутся в ЕНПФ, так как не являются собственностью вкладчика.

Напомним, ранее эксперты предложили переводить накопления за счет ОПВР на личные счета вкладчиков пенсионного фонда, а работодателей обязать платить новый взнос за всех своих работников независимо от возраста.