Снятие пенсионных накоплений: на сколько вырос порог минимальной достаточности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы должны быть готовы к тому, что пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений будут ежегодно расти. При этом первый этап роста, как раз из-за неготовности населения, был сдвинут. Какие пороги действуют с сегодняшнего дня, смотрите в материале NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и необходимое лечение. Часть активов также можно перевести из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) частным управляющим пенсионными накоплениями (УИП).

На счетах в ЕНПФ при этом должна остаться определенная сумма – порог минимальной достаточности. То есть, если есть накопления выше этого порога – их можно использовать, а если накоплений меньше, то снять их нельзя.

Такое правило было введено с целью сохранить основную задачу пенсионных накоплений – обеспечение будущей пенсии вкладчика в достаточном размере.

Растут ли пороги минимальной достаточности

Согласно методике определения порога минимальной достаточности, описанной в правилах использования пенсионных накоплений, для каждого возраста пороги рассчитываются отдельно, учитывая повышение будущих пенсий и пенсионных взносов.

При этом также используются такие показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП) и прожиточный минимум (ПМ). То есть, с увеличением этих показателей ежегодно должны быть пересчитаны и пороги минимальной достаточности.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, что в 2022 году значительно выросла МЗП, стандартной индексации также подверглись МП и ПМ. В результате почти в два раза были увеличены пороги минимальной достаточности.

Казахстанцы, которые хотели использовать свои пенсионные накопления, но ждали подходящего случая или копили нужную сумму, не были готовы к таким изменениям, поэтому было решено сдвинуть вступление в силу новых порогов достаточности на три месяца.

Таким образом, пороги, рассчитанные на 2022 год, начинают действовать уже с сегодняшнего дня.

При этом отметим, что если ЕНПФ принял заявку на использование пенсионных накоплений, когда действовали старые пороги достаточности, например, еще вчера, то вкладчик может получить пенсионную выплату и использовать ее с учетом старых порогов.

Сколько накоплений достаточно для использования

Использовать свои пенсионные накопления, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, теперь смогут казахстанцы, которые накопили на счетах в ЕНПФ более 3,14 миллиона тенге – в 20 лет, 4,37 миллиона – в 30 лет, 5,79 миллиона – в 40 лет, 7,43 миллиона – в 50 лет и 9,12 миллиона – в 60 лет.

Для каждого возраста, за исключением пенсионного, предусмотрена точная сумма порога достаточности.

Инфографика: NUR.KZ

Для пенсионеров другие расчеты и условия, которые остаются прежними. Они могут воспользоваться только половиной своих пенсионных накоплений.

При этом совокупный размер пенсии, которая состоит из базовой, солидарной и накопительной составляющих, должен быть не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на пенсию.

То есть, здесь все зависит от каждого индивидуального случая.

Еще раз отметим, что с увеличением размеров минимальной пенсии и прожиточного минимума с 1 января 2023 года будут пересчитаны и пороги минимальной достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1962958-snyatie-pensionnyh-nakopleniy-na-skolko-vyros-porog-minimalnoy-dostatochnosti/