Пороги для снятия пенсионных накоплений выросли в Казахстане

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В 2022 году пороги минимальной достаточности (ПМД) для использования пенсионных накоплений увеличились почти в два раза. С наступившего года они выросли еще больше. На какие суммы теперь могут рассчитывать казахстанские вкладчики, узнали журналисты NUR.KZ.

Почти два года назад у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности.

Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы - обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД.

По этой же причине размеры порогов ежегодно увеличиваются вместе с ростом минимальной заработной платы, пенсии и прожиточного минимума.

Какие пороги были изначально

Возвращаясь на два года назад, вспомним, сколько казахстанцам достаточно было накопить для изъятия в 2021 году.

В возрасте 25 лет вкладчики ЕНПФ могли использовать пенсионные накопления, превышающие 2,09 млн тенге, в 30 лет - 2,5 млн тенге, 45 лет - 3,93 млн тенге, а в предпенсионном возрасте (59-62 года) - 5,56 млн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уже с 1 января 2022 года пороги минимальной достаточности планировали увеличить почти в два раза. Данное увеличение было связано с ростом расчетных показателей, в том числе минимальной заработной платы, которая выросла более чем на 40%.

Но к такому изменению казахстанские вкладчики не были готовы, поэтому увеличение порогов перенесли на апрель прошедшего года.

С этого месяца 25-летние вкладчики ЕНПФ смогли использовать пенсионные накопления сверх 3,73 млн тенге, 30-летние - 4,37 млн тенге, 45-летние - 6,58 млн тенге, а 59-летние и до пенсионного возраста - 9,12 млн тенге.

Какие пороги действуют теперь

И вот спустя всего девять месяцев в Казахстане снова подняли пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений из ЕНПФ, что для вкладчиков теперь не стало неожиданностью.

К слову, рост в этот раз не является таким резким, так как минимальная зарплата выросла менее чем на 17%, а другие расчетные показатели - на 8,5-10,5%.

В 25 лет вкладчики ЕНПФ теперь смогут использовать сумму свыше 3,89 млн тенге, в 30 лет - 4,58 млн тенге, в 45 лет - 6,95 млн тенге, в 59 лет - 9,67 млн тенге. И отдельно вывели группу вкладчиков в возрасте от 60 до 62 лет - им, чтобы использовать деньги из ЕНПФ, нужно накопить больше 9,89 млн тенге.

Пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2023 год. Инфографика: NUR.KZ

Напомним, что для пенсионеров предусмотрены другие расчеты и условия, которые остаются прежними. Они могут воспользоваться только половиной своих пенсионных накоплений.

При этом совокупный размер пенсии, которая состоит из базовой, солидарной и накопительной составляющих, должен быть не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на заслуженный отдых. То есть здесь проводятся индивидуальные расчеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2001583-porogi-dlya-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-vyrosli-v-kazahstane/