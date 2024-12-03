Нацфонд – детям: примерную сумму выплат в 2025 году подсчитали аналитики

Выплаты из Нацфонда ежегодно начисляются гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет. Размер начислений зависит от различных факторов, которые учитываются при расчетах. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане реализуется программа "Нацфонд – детям", по которой несовершеннолетним гражданам ежегодно начисляются деньги из Национального фонда.

По подсчетам аналитиков Telegram-канала ENERGY MONITOR, в 2025 году каждый ребенок может получить около 128 долларов, что на 28 долларов больше, чем в 2024 году.

Нацбанк РК сообщает, что точная сумма начислений будет известна позже, так как она зависит от ряда факторов, включая количество детей и инвестиционный доход фонда.

В 2024 году в Казахстане стартовала программа "Нацфонд – детям", в рамках которой несовершеннолетним гражданам страны ежегодно начисляются деньги из доходов фонда на обеспечение их образования или улучшение жилищных условий.

В текущем году на счета 6,9 млн детей начислили 695,5 млн долларов США, или 100,52 доллара каждому.

На следующий год, как подсчитали аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, размер начислений может увеличиться.

Сколько денег могут получить дети в 2025 году

"Валютные активы Нацфонда составили в среднем 60 млрд долларов в 2024 году, а среднегодовая доходность активов за последние 18 лет составила 3%.

Если разделить выплаты (примерно 900 млн долларов будет начислено детям до 18 лет) на 7 млн детей, то каждый ребенок получит в 2025 году по 128 долларов. Это на 28 долларов больше, чем годом ранее", – подсчитали аналитики.

Также ранее в Нацбанке отметили, что в январе следующего года суммы индивидуальных начислений, скорее всего, превысят 100 долларов.

Однако важно учитывать, что окончательная сумма выплат может оказаться другой, так как на это влияет несколько факторов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что говорят в Нацбанке

Согласно ответу Нацбанка на официальный запрос редакции NUR.KZ, за 10 месяцев 2024 года инвестиционный доход Национального фонда составил 8,4% или порядка 5 млрд долларов США, а валютные активы достигли 60,7 млрд долларов США.

А средняя доходность Национального фонда за 18 лет составляет 3,03%.

"В 2025 году участникам программы "Нацфонд – детям" планируется начисление целевых требований в сроки, установленные правилами.

При этом размер суммы начисления на каждого ребенка, а также размер суммы выплат детям, которые достигнут 18 лет в 2025 году, будут известны только после получения ЕНПФ необходимых сведений по количеству детей из Государственной базы данных "Физические лица" (ГБДФЛ).

ЕНПФ самостоятельно формирует электронный список участников целевых требований в информационной системе ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБДФЛ", – отмечается в ответе Нацбанка РК.

При этом важно помнить, что также учитываются такие факторы, как целевые требования лиц, переехавших из страны (они перераспределяются между остальными получателями), количество детей, принявших гражданство РК в 2024 году и так далее.

Поэтому точная сумма начислений будет озвучена позже Национальным банком РК.

Напомним, чтобы забрать начисленные детям накопления из Нацфонда, казахстанцам нужно подать заявление при достижении 18 лет.

Также ранее глава департамента Нацфонда Айбол Аргынгазинов рассказал, могут ли расширить список целей для использования средств, которые дети получат из Нацфонда.