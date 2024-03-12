Сколько денег могут начислить детям из Нацфонда Казахстана в следующем году

По предварительным данным, усредненный за 18 лет инвестиционный доход Нацфонда РК составил 1,8 млрд долларов. В следующем году детям могут начислить половину этой суммы. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане стартовала программа "Нацфонд – детям". В рамках нее всем несовершеннолетним казахстанцам теперь ежегодно будут начисляться деньги из Национального фонда Республики Казахстан.

Начисления при этом можно поделить на два вида. Первые – это целевые требования.

Согласно правилам их формирования, это обязательства правительства РК перед казахстанскими детьми, ежегодно формируемые за счет 50% от усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Нацфонда, а также инвестдохода, начисляемого на эту сумму.

То есть, пока казахстанец не достиг совершеннолетия, на его имя каждый год будет начисляться определенная сумма, которая продолжит храниться и приносить доход в составе Нацфонда.

В год, когда казахстанцу должно исполниться 18 лет, на его имя в Едином накопительном пенсионном фонде автоматически открывается целевой накопительный счет, куда переводят целевые накопления. По достижении совершеннолетия их можно потратить на образование или улучшение жилищных условий.

За отчетный при этом берется год, предшествующий текущему году, когда были начислены требования и накопления. Например, в 2024 году дети получили по 100,52 доллара США за 2023 год.

Сумма при этом была рассчитана исходя из усредненной доходности фонда с 2005 по 2022 годы, которая составила 2,6%. Таким образом, 6,9 млн детей начислили 695,5 млн долларов.

Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Сколько денег будет начислено в следующем году

Как нам сообщили в Национальном банке РК, в начале 2025 года на начисленные целевые требования поступит доход, рассчитанный исходя из среднегодовой доходности Нацфонда уже за период с 2006 по 2023 годы, а также начислены новые средства за второй год участия в программе.

Между тем, по предварительным данным, среднегодовая доходность Национального фонда за 18 лет, предшествующих отчетному 2024 году, составила 3,03% в годовом выражении, а усредненный инвестиционный доход – 1 777 589 012 долларов США.

Таким образом, в 2025 году между казахстанскими детьми могут распределить половину этой суммы, или 888 794 506 долларов. В Нацбанке подчеркнули, что финальные данные будут опубликованы в указе президента РК "Об утверждении отчета о формировании и использовании Национального фонда РК", утверждение которого планируется до 1 июля текущего года.

Точная сумма целевых требований и накоплений на каждого из получателей также будет зависеть от их количества по итогам 2024 года.

Когда и кому начисляются деньги из Нацфонда

Целевые требования и накопления, включая инвестиционный доход, будут начисляться участникам программы "Нацфонд – детям" один раз в начале года. То есть в течение года изменения начисленной суммы не будет.

В том числе, если ребенок родился или получил гражданство Казахстана в 2024 году, то целевые требования ему будут начислены в начале 2025 года.

А если ребенку по ошибке не поступили деньги из Нацфонда в текущем году, то после обращения родителя в "Правительство для граждан" и внесения необходимых корректировок в 2025 году ему будут начислены целевые требования и инвестиционный доход в полном объеме с учетом пропущенного периода.

При этом в случае смерти ребенка его наследники могут забрать целевые требования и накопления после предъявления в ЕНПФ соответствующих документов.