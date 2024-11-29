Сколько денег получат дети из Нацфонда в 2025 году, ответили в Нацбанке

Руководство Национального банка на сегодняшнем брифинге рассказало, сколько денег могут получить казахстанские дети из Нацфонда в 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

‘’У нас, по оперативным данным, Нацбанк от управления Нацфондом заработал 5,3 млрд долларов за 10 месяцев. Если разделить наполовину, получается 2,6-2,7 млрд долларов. Но мы там усредняем, там сумму надо другую сказать. Там меньше будет’’, - сказал глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Его ответ дополнил зампред Акылжан Баймагамбетов.

‘’Там скользящая средняя за 18 лет, поэтому (сумма будет другая – прим. ред.), и еще зависит от того, какое количество детей будет на 1 января’’, - добавил он.

Более детально ответила зампред Алия Молдабекова.

‘’Начисляться будут в январе, в начале января. Если вы помните, мы в начале года зачисляли около 100 долларов на каждого ребенка. Но тут будет зависеть от числа детей. У нас 2023 и 2024 годы с точки зрения инвестиционного дохода очень позитивные, и поэтому скользящая средняя, о которой говорил коллега, она повышается. По сути в январе следующего года сумма будет, скорее всего, больше чем 100’’, - предполагает она.

Напомним, закон о начислении части инвестдохода Национального фонда РК на счета детей президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 16 ноября 2023 года.

Первые выплаты из Нацфонда были произведены уже в начале этого года. По данным ЕНПФ, деньги получили почти 7 млн детей, не достигших 18 лет на конец 2023 года.

Отмечалось, что полученная в 2024 году выплата в 100,52 доллара не будет такой в последующие годы. Как объясняют в ЕНПФ, это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Уже назначенные средства будут инвестироваться также, как и пенсионные активы казахстанцев, чтобы принести своим владельцам дополнительный доход.

Однако снять деньги от Нацфонда можно будет при достижении 18 лет. Использовать их казахстанцы смогут при оплате обучения или на улучшение своих жилищных условий.

Недавно депутат возмутился тратами Нацфонда.