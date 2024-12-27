Какую пенсию получали казахстанцы из ЕНПФ в 2024 году

В 2024 году средний размер ежемесячной пенсионной выплаты по возрасту из ЕНПФ составил 33 826 тенге. Максимальная же достигла 945 752 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Помимо государственной пенсии, казахстанцы после выхода на заслуженный отдых могут начать получать ежемесячные выплаты за счет собственных пенсионных накоплений.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 декабря 2024 года общая сумма, которая хранится на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев, достигла 22,13 трлн тенге. За год сумма увеличилась на 4,75 трлн тенге.

Примечательно, что растут накопления не только за счет взносов казахстанцев, но и благодаря инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами, которые по последним данным заработали для вкладчиков более 2,8 трлн тенге.

Впрочем, задача ЕНПФ не только накапливать средства, но и своевременно их выплачивать вкладчикам. Так, за 11 месяцев фонд осуществлял пенсионные выплаты в связи с достижением пенсионного возраста на общую сумму свыше 185,42 млрд тенге. Это на 32,8% больше, чем было годом ранее.

Средний размер пенсии по возрасту из ЕНПФ составил 33 826 тенге, а максимальный – 945 752 тенге. При этом стоит отметить, что реального "потолка" у выплат нет – все зависит от того, сколько вкладчику удалось накопить денег в период своей трудовой деятельности.

Помимо ежемесячных выплат по возрасту ЕНПФ в 2024 году осуществил:

единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение – 497,98 млрд тенге ;

; выплаты по наследству – 55,35 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 37,49 млрд тенге ;

; выплаты лицам с инвалидностью – 2,77 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 9,18 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 339,66 млрд тенге.

Напомним, выплаты из ЕНПФ осуществляются до тех пор, пока у получателя есть накопления. Ранее мы рассказывали о том, на сколько лет хватит пенсии из фонда, если вкладчик накопил 6 млн тенге.