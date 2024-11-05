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Массово изымать пенсионные накопления на жилье снова начали в Казахстане

Опубликовано:

Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре было исполнено 45,3 тыс. заявлений на изъятие пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Это максимальный показатель для текущего года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы по-прежнему могут использовать часть своих пенсионных накоплений выше порогов минимальной достаточности на лечение или улучшение жилищных условий. При этом в октябре, как отметил Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, было зафиксировано особенное оживление.

Так, за месяц Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) было исполнено сразу 45,3 тыс. заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий – это сразу на 15% больше, чем было в сентябре. Более того, текущий показатель оказался максимальным за весь 2024 год.

Впрочем, общий объем изъятий до рекорда не дотянул. Дело в том, что ажиотажное использование пенсионных накоплений началось еще в июле.

Тогда на фоне обсуждений возможного ограничения их изъятий только на покупку жилья казахстанцы забрали 45,1 млрд тенге. В октябре же сумма изъятий составила лишь 37,4 млрд тенге.

Однако она все равно остается внушительной для 2024 года: если не брать в учет июль, сумма уступает лишь августовскому показателю (39 млрд тенге).

Изъятия из ЕНПФ
Изъятия из ЕНПФ. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Каждое третье заявление, обработанное в октябре, было связано с пополнением вклада в системе жилищных строительных сбережений для дальнейшего накопления. Напомним, что на пополненные до 31 декабря депозиты в жилстройсбербанке будет начислена государственная премия.

А по сумме самая заметная доля у окончательного расчета при покупке жилья (38%).

Что касается изъятий на оплату лечения, то их оказалось заметно меньше – всего 13,2 тыс. Общая сумма полученных казахстанцами средств составила 13,2 млрд тенге. Примечательно, что почти все изъятые пенсионные накопления (98%) пошли на оплату стоматологических услуг.

Напомним, ранее предлагали запретить использовать накопления именно на оплату этого вида лечения. Дело в том, что многие граждане просто прикрывались стоматологами, чтобы забрать свои деньги из ЕНПФ.

Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2183216-massovo-izymat-pensionnye-nakopleniya-na-zhile-snova-nachali-v-kazahstane/

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