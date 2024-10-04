Ажиотажный спрос на изъятие пенсионных накоплений снижается в Казахстане

В сентябре пенсионные накопления на покупку жилья в Казахстане изъяли лишь 29,5 тыс. заявителей. За месяц их количество уменьшилось почти вдвое. Сколько денег они забрали, читайте в материале NUR.KZ.

В последний месяц лета в Казахстане наблюдался жилищный бум: в стране было зарегистрировано 40 832 сделки купли-продажи. Это максимальный показатель за весь год.

Вполне возможно, что рост спроса на рынке жилья был связан в том числе с массовым использованием пенсионных накоплений.

Так, например, в июле на фоне обсуждений возможного ограничения изъятий средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) порядка 40,5 тыс. казахстанцев изъяли 45 млрд тенге пенсионных накоплений, которые решили потратить на улучшение жилищных условий.

А в августе, как отмечает портала "Крыша", 41,4 тыс. человек забрали 39 млрд тенге. Оба показателя являются самыми высокими для 2024 года.

Между тем в первый месяц осени "пенсионный ажиотаж" завершился. По состоянию на 25 сентября изъять свои пенсионные накопления решили лишь 29,5 тыс. человек. Это в полтора раза меньше, чем было в августе. Изъято было 27,8 млрд тенге – сокращение составило 28,72% за месяц.

Изъятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий 2024 год Заявки Сумма (тенге) Январь 14,6 тыс. 16,7 млрд Февраль 16,3 тыс. 17,2 млрд Март 17,9 тыс. 16,6 млрд Апрель 19 тыс. 21 млрд Май 19 тыс. 20,5 млрд Июнь 27,2 тыс. 26,4 млрд Июль 40,5 тыс. 45 млрд Август 41,4 тыс. 39 млрд Сентябрь (на 25.09) 29,5 тыс. 27,8 млрд Итоги 225,3 тыс. 230,4 млрд Источник: krisha.kz

Впрочем, снижение изъятий пенсионных средств происходит уже давно. Например, в первый год, когда казахстанцам разрешили забирать часть их накоплений, общая сумма потраченных на жилье средств достигла 2,4 трлн тенге. В 2022 году показатель опустился до 703,2 млрд тенге, а в 2023 году – до 171 млрд тенге.

Интересно, что 2024 год прервал череду снижений, ведь текущий показатель уже превосходит прошлый год – за неполные 9 месяцев 225,3 тыс. казахстанцев изъяли 230,4 млрд тенге. Свою роль в этом также сыграли пенсионеры по выслуге лет, которым только в середине прошлого года разрешили забирать все свои пенсионные накопления из ЕНПФ.