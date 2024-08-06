Пока не запретили: казахстанцы стали активно снимать свои пенсионные накопления

В июле казахстанцы изъяли из ЕНПФ более 72 млрд тенге. Их активность выросла почти в два раза на фоне обсуждений возможного ограничения изъятий пенсионных накоплений. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как правило, деньги, которые хранятся на индивидуальных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), забрать без веской причины нельзя – они выплачиваются гражданам после их выхода на заслуженный отдых.

Однако, если у вкладчика накоплена внушительная сумма, то он может подать заявку на изъятие части средств на улучшение жилищных условий или оплату лечения сверх порогов достаточности.

Между тем в июле текущего года наблюдалась повышенная активность среди вкладчиков ЕНПФ. На это обратили внимание специалисты Первого кредитного бюро в своем Telegram-канале Data Hub.

Так, за прошедший месяц было исполнено 62,7 тыс. заявлений на общую сумму в 72,1 млрд тенге. По сравнению с июнем количество обращений выросло на 64%, а общая сумма изъятий – на 81%. Стоит отметить, что это также самый высокий показатель как минимум за последние полтора года.

Изъятия из ЕНПФ. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Около 40,5 млрд тенге из совокупного июльского объема пришлось на улучшение жилищных условий, 20,8 млрд тенге изъяли на лечение. Первый показатель вырос к июню на 50%, второй – более чем в два раза.

Интересно, что всплеск активности произошел на фоне обсуждений возможного ограничения изъятий средств из ЕНПФ. Также ранее стало известно, что в Казахстане временно запретят использование пенсионных накоплений на оплату стоматологических услуг – все из-за того, что многие вкладчики таким образом обналичивали деньги, но не получали медицинские услуги.

Напомним, предыдущий всплеск изъятий пенсионных накоплений произошел в 2023 году также в июле. Связан он был с введением Социального кодекса РК, который разрешил отдельным категориям граждан изымать все свои накопления.